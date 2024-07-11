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"Балтийский завод" получил рекордный убыток по итогам 2023 года

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Петербургский "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) заявил о рекордном убытке по итогам 2023 году. Как сообщает Деловой Петербург со ссылкой на отчетность предприятия, он составил 18,9 млрд рублей. При этом выручка за тот же период выросла до 21,1 млрд рублей (на 7%).

"Основной убыток сложился в связи со сдачей планово-убыточных заказов: первого и второго серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220 ("Сибирь", "Урал")", – сказано в отчете АО "Балтийский завод". Непокрытый убыток предприятия в конце прошлого года составил 35,8 млрд рублей из-за отрицательного финансового результата в 2021 и 2023 годах.

Ледоколы проекта 22220 у стенки Балтийского завода. 26 июля 2019 года

Twitter.com, Convoker


Отмечается, что плановая рентабельность ледокола "Сибирь", сдачу которого переносили с 2019 на 2021 год, сошла на нет из-за ослабления курса рубля, многочисленных корректировок техпроекта, себестоимости работ и других факторов. Убыток из-за строительства "Урала" (его сдача также была перенесена с 2020 на 2022 год) был зафиксирован по аналогичным причинам.

Журналисты РБК обратились за разъяснениям в пресс-службу "Балтийского завода", но там отказались от комментариев.

Об убыточности "Балтийского завода" СМИ писали еще несколько лет назад. В 2020 году предприятие ОСК увеличило убыток по сравнению с 2019 годом на 22% – до 7,9 млрд рублей. Выручка завода сократилась на 8%, до 18,9 млрд рублей.

Осенью 2023 года банк ВТБ получил ОСК в управление на пять лет. После этого глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

Новый топ-менеджмент остановил процедуру интеграции "Балтийского завода" в "Росатом". Также Андрей Костин заявлял о возможном переносе мощностей "Балтийского завода" из Петербурга на другую территорию, например в Кронштадт. В мае этого года Костин в беседе с журналистами подтвердил планы по переносу некоторых верфей ОСК из центра Петербурга в другие локации. "Что-то выводить придется – от этого не уйти", – отмечал он.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Кронштадт
ОСК
Росатом
Персоны
Костин Андрей
Проекты
2020-й год
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