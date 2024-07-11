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Военное обозрение

«НАТО сможет противостоять угрозам на 360 градусов»: планы расширения состава войск альянса

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Источник изображения: topwar.ru

На Вильнюсском саммите, прошедшем в июле 2023 года, страны-члены НАТО приняли новые региональные планы обороны, цель которых состоит в том, чтобы иметь возможность оказать в короткие сроки противодействие «всем угрозам, в том числе стратегическим».

Альянс сможет противостоять угрозам на 360 градусов

- полагают в организации.

Для этого союзники обязались предоставить в распоряжение НАТО все «необходимые силы, средства и ресурсы». Это предполагает решение целого ряда задач, начиная с возможности выставить 35-50 дополнительно сформированных бригад, каждая из которых будет насчитывать от 3000 до 5000 человек.

Одно из центральных мест в этой доктрине развития войск отводится Германии, которая, учитывая ее географическое положение, станет транзитной зоной и логистическим центром в случае конфликта. Как отмечается в издании Der Spiegel со ссылкой на отчет МО ФРГ, бундесверу придется увеличить свою численность до 272 тыс. чел., набрав еще 75 тыс. бойцов. В связи с этим и возник план восстановления воинской службы продолжительностью не менее 6 месяцев «на добровольной основе».

Как указывается в издании Reuters, необходимо ориентироваться на структуру войск времен Холодной войны. Тогда, к примеру, ВС ФРГ обладали 36 подразделениями, оснащенными ЗРК Patriot; сейчас их осталось всего девять. Вопрос расширения состава войск альянса должен активно обсуждаться на проходящем сейчас саммите НАТО в Вашингтоне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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