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ТАСС

Западные дипломаты выступили за переговоры с Россией

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Раненые украинские военные
Раненые украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По их словам, дальнейшее продолжение конфликта приведет к новым территориальным потерям для Украины

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. США следует начать переговоры с РФ по Украине, дальнейшее продолжение конфликта приведет лишь к новым территориальным потерям для киевских властей. Об этом говорится в совместной статье бывших западных дипломатов в газете Financial Times.

По их мнению, продвижение российских войск в Донбассе в последние недели "подтверждает необходимость переговорного решения" конфликта на Украине. Эксперты предполагают, что продолжение боевых действий, вероятнее всего, приведет либо к возникновению "тупиковой ситуации на земле", либо к "победе России". При этом вариант с выходом Украины на границы начала 2014 года кажется им наименее реалистичным.

Дипломаты указали на "настоятельную необходимость заключения мира путем переговоров, не в последнюю очередь ради самой Украины". Они добавили, что Украина уже добилась самого главного результата для себя в виде сохранения статуса независимого государства. По их словам, "некоторые территориальные уступки" станут лишь "небольшой платой" за независимость.

"Вашингтону следует начать переговоры с Москвой о новом пакте о безопасности, который будет отвечать легитимным интересам в области безопасности как Украины, так и России. Объявление [о начале] таких переговоров должно сопровождаться немедленным, ограниченным по времени прекращением огня на Украине, которое российский и украинский лидеры смогут использовать для переговоров в реалистичном и конструктивном ключе", - подчеркнули дипломаты.

Они призвали "мировых лидеров" поддержать подобную инициативу. По мнению экспертов, "чем дольше продолжается война, тем больше территорий, вероятно, потеряет Украина" и тем выше будет риск "перевода конфликта на ядерный уровень". "Чем скорее будет достигнут мир путем переговоров, тем больше жизней будет спасено, тем скорее начнется восстановление Украины и тем быстрее мир сможет отступить от очень опасной грани, на которой он сейчас находится", - заключили они.

Авторами данного открытого письма выступили член Палаты лордов британского парламента Роберт Скидельски, экс-посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон, колумнист британского портала UnHerd Томас Фази, руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен, бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок, профессор Кентского университета Ричард Саква и бывшие сотрудники британского посольства в Москве Иэн Прауд и Кристофер Гранвилл. 

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