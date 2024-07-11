НАТО предоставит Украине €40 млрд в 2025 году

В заявлении администрации президента США Джо Байдена отмечается, что помощь направлена на противодействие России в ходе украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса намерены объявить на саммите в Вашингтоне о выделении Украине в 2025 году как минимум €40 млрд помощи для противодействия России в ходе конфликта. Об этом говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена.

"Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу", - отмечается в тексте.