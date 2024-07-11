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ТАСС

НАТО предоставит Украине €40 млрд в 2025 году

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

В заявлении администрации президента США Джо Байдена отмечается, что помощь направлена на противодействие России в ходе украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса намерены объявить на саммите в Вашингтоне о выделении Украине в 2025 году как минимум €40 млрд помощи для противодействия России в ходе конфликта. Об этом говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена.

"Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу", - отмечается в тексте. 

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Страны
Россия
США
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