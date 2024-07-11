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ТАСС

Орбан назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ ТАСС

Европа должна выступить с мирной инициативой, не дожидаясь США, считает премьер-министр Венгрии

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам визитов в Москву, Киев и Пекин выразил мнение, что следующие два месяца в зоне проведения Россией специальной военной операции будут "более драматичными, чем когда-либо". Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на письма, которые Орбан направил европейским лидерам после своих поездок.

По версии издания, венгерский премьер считает, что Европа должна выступить с мирной инициативой, не дожидаясь США. "Мы не можем ожидать, что [Соединенные Штаты] представят какое-либо предложение в ближайшие месяцы", - отмечается в послании. Как утверждает газета, Орбан заверил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что до конца года между РФ и Украиной состоятся новые мирные переговоры.

Премьер Венгрии также отметил, что говорил с китайским лидером о возможных сценариях развития конфликта после президентских выборов в США. По его словам, от нового хозяина Белого дома будут ждать "быстрый политический результат еще до вступления в должность". "Прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут представлять интерес для новой администрации", - считает Орбан. Тем не менее Си Цзиньпин "не делал комментариев о возможности такого сценария", заверил он.

5 июля Орбан был с визитом в Москве, где обсудил с Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. 2 июля венгерский премьер посетил Киев, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уже 8 июля Орбан встретился с Си Цзиньпином и обменялся с ним мнениями о перспективах урегулирования украинского кризиса.

9 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о содержании письма премьер-министра Венгрии руководству Евросоюза, направленного после переговоров с Путиным. 

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