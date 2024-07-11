Российский разработчик ракет перешел на круглосуточную работу

Разрабатывающее ракеты ГосМКБ «Радуга» перешло на круглосуточную работу

Государственное машиностроительное конструкторское бюро (ГосМКБ) «Радуга», которое разрабатывает российские крылатые ракеты, перешло на круглосуточную работу. Об этом генеральный директор предприятия Сергей Богатиков рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что бывший министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на «Радугу» поставил перед предприятием задачи на 2024-2025 годы. ГосМКБ выполняет эти задачи в «необходимом темпе».

«Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию. Работа ведется либо в трехсменном режиме, либо в двухсменном — с продленными сменами по 10-12 часов, шесть, а по многим направлениям и семь дней в неделю, то есть в режиме 24/7», — сказал Богатиков.

В январе в Минобороны России сообщили, что ГосМКБ «Радуга» кратно увеличило объемы выпуска высокоточных средств поражения с начала специальной военной операции.

В августе прошлого года представители ГосМКБ «Вымпел» сообщили о создании ракет малой дальности РВВ-МД2 для истребителей пятого поколения Су-57. Боеприпас может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках самолета.