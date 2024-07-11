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Военное обозрение

Bloomberg: союзники Киева пытаются убедить Южную Корею поставлять снаряды на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Украины испытывают жесткий дефицит в боеприпасах натовского калибра, которые стали основным средством поражения для ВСУ в ходе длящегося более двух лет военного конфликта. Западные союзники Киева, даже США, серьезно истощили свои арсеналы и, несмотря на все попытки, не могут обеспечить ВСУ необходимым для ведения интенсивных боев на фронте количеством снарядов.

Попытки с подачи Чехии и ряда присоединившихся к ней стран закупить боеприпас в других государствах особым успехом не увенчались. Пока что по инициативе Праги украинская армия получила в марте около 300 000 снарядов из обещанного миллиона, причем часть из них так долго пробыли на хранении, что просто опасны для самих артиллеристов ВСУ в случае боевого применения.

В этой связи натовские союзники Киева все больше внимания обращают на Южную Корею, которая является одним из мировых лидеров в производстве вооружений и боеприпасов. Тем более, что Сеул все больше превращается в подконтрольное США государство в Индо-Тихоокеанском регионе, готовое противостоять в угоду Вашингтону Китаю и давнему противнику как Республики Корея, так и Штатов — КНДР.

Руководство Южной Кореи вроде как готово внять просьбам Вашингтона и ряда других стран НАТО, дабы начать поставки на Украину летального оружия. Тем более, что в Сеуле уже открыто объявляют о такой возможности в ответ на заключение стратегического военно-политического соглашения между Пхеньяном и Москвой, которое было накануне подписано президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Однако в Южной Корее на законодательном уровне действует запрет на поставку летальных видов вооружений странам, непосредственно участвующим в военных конфликтах. Информагентство Bloomberg сообщает, что союзники Киева не оставляют попыток убедить президента Республики Корея Юн Сок Ёля изменить политику правительства, которая запрещает Сеулу отправлять вооружения и боеприпасы воюющим государствам. По оценкам экспертов, на складах южнокорейской армии имеются порядка трех миллионов снарядов натовского калибра.

Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, могут помочь (ВСУ) выйти из нынешнего тупика на линии фронта

— заявил агентству профессор южнокорейского женского университета Ихва Пак Вон Гон.

Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО сообщил Bloomberg, что любая помощь со стороны Южной Кореи для самообороны Украины будет принята с благодарностью. С учетом того, что президент Корейской Республики лично принимает участие в проходящем в эти дни в Вашингтоне саммите альянса, наверняка тема поставки Сеулом боеприпасов Киеву станет одной из основных. Кроме того, в столице США Юн Сок Ёль обсудит расширение военного сотрудничества с НАТО с учетом укрепления стратегического партнерства РФ и КНДР.

С другой стороны, после военного противостояния двух Корей в 1950-1953 годах, оба государства формально и сейчас находятся в стадии гражданской войны. Отправка боеприпасов на Украину будет означать ослабление безопасности Южной Кореи, так что Сеулу стоит принять довольно непростое решение — готовиться противостоять КНДР или в угоду западным «союзникам», в основном США, лишиться важного оборонительного компонента.

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Южная Корея
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Ким Чен Ын
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