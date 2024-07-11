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Военное обозрение

Британская пресса: Россия производит в восемь раз больше ракет Х-101, чем до СВО

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Источник изображения: topwar.ru

По информации британской прессы, российские предприятия оборонной промышленности в настоящее время значительно нарастили объемы производства вооружений, в частности крылатых ракет класса «воздух-земля» Х-101. Если в 2021 году в РФ было изготовлено 56 ракет этого типа, в прошлом году это количество возросло до 420. Откуда у британской прессы такие точные данные, неизвестно. Возможно, от знаменитой британской разведки.

При этом отмечается, что ракеты Х-101 предположительно могут содержать более 50 различных компонентов иностранного производства, поставляемых в Россию, несмотря на западные санкции. В частности, издание Financial Times отмечает, что, по имеющимся данным, два обнаруженных на месте падения одной из ракет Х-101 компонента, согласно маркировке, были произведены швейцарской компанией STMicroelectronics, кроме того, были найдены чипы, изготовленные американскими компаниями Texas Instruments, Analog Devices и Intel. Британское издание предполагает, что российские компании могли получить необходимые для производства ракет детали, приобретя их на открытом рынке и импортировав через Китай.

Ранее сообщалось, что успешные поражения военной техники боевиков киевского режима, произошедшие в течение последнего времени, в том числе американских РСЗО HIMARS, нескольких батарей ЗРК, самолетов и колонн, перевозящих боеприпасы, помимо прочего, обусловлены повышением скорости принятия решений ВС РФ на фоне нехватки у противника зенитных ракет.

Российскому командованию удалось значительно улучшить разведывательно-ударный контур, включив в него связки "БПЛА – ОТРК", благодаря чему сократилось время между обнаружением цели и ее поражением. Из процесса передачи информации между разведкой и средствами поражения исключены лишние звенья, что очень важно при охоте на высокомобильные цели.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
HIMARS
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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