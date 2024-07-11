Войти
ЦАМТО

Минобороны Италии инициирует закупку дополнительных истребителей "Тафун"

357
0
0
Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: Sang Tan/AP

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны Италии инициировало процедуру приобретения еще одной партии истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter для замены самых старых версий "Тайфун", состоящих на вооружении.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в кратком уведомлении, направленном итальянскому парламенту, министр обороны Гвидо Кросетто представил запрос с проектом министерского декрета, одобряющего приобретение 24 самолетов "Тайфун" и сопутствующей логистической поддержки. Детали закупки, включая сроки поставки и стоимость, на данный момент не раскрываются.

EF-2000 "Тайфун" – официальное обозначение истребителя, который поставляется в рамках многонациональной программы.

Одобрение покупки должны предоставить комитет по бюджету и иностранным делам парламента. Их вердикт ожидается к середине августа.

Впервые слухи о намерении ВВС Италии приобрети дополнительную партию "Тайфун" появились в ходе Международной конференции IQPC в Мадриде в 2023 году. Тогда сообщалось о возможности закупки 24 самолетов в рамках подготовки к снятию с вооружения 36 перехватчиков "Торнадо" (IDS), 16 самолетов РЭБ (ECR) и замены части или всех 26 (включая 10 двухместных) самолетов "Тайфун" Транш.1. Позднее информация подтвердилась.

В рамках авиасалона ILA в Берлине в июне этого года представитель группы Leonardo Лоренцо Мариани сообщил FlightGlobal, что итальянский заказ находится в разработке. Leonardo является членом консорциума из трех компаний, который разработал истребитель, наряду с Airbus Defence & Space и BAE Systems.

По данным Jane's Defence Weekly, в настоящее время на вооружении ВВС Италии в боеспособном состоянии находится 94 истребителя "Тайфун" из 96 закупленных. Компания поставила ВВС Италии последний истребитель "Тайфун" в октябре 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.07.2022
Европа вливает миллиарды в оборону из-за Украины. Кому это выгодно
17.12.2021
В Кувейт прибыла первая пара истребителей "Тайфун"
02.10.2014
В «Тайфуне» обнаружен производственный дефект
02.06.2014
Однодвигательный F-35 может быть недостаточно надежным для полетов над Арктикой — конкуренты
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»