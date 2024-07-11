Минобороны Италии инициирует закупку дополнительных истребителей "Тафун"

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны Италии инициировало процедуру приобретения еще одной партии истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter для замены самых старых версий "Тайфун", состоящих на вооружении.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в кратком уведомлении, направленном итальянскому парламенту, министр обороны Гвидо Кросетто представил запрос с проектом министерского декрета, одобряющего приобретение 24 самолетов "Тайфун" и сопутствующей логистической поддержки. Детали закупки, включая сроки поставки и стоимость, на данный момент не раскрываются.

EF-2000 "Тайфун" – официальное обозначение истребителя, который поставляется в рамках многонациональной программы.

Одобрение покупки должны предоставить комитет по бюджету и иностранным делам парламента. Их вердикт ожидается к середине августа.

Впервые слухи о намерении ВВС Италии приобрети дополнительную партию "Тайфун" появились в ходе Международной конференции IQPC в Мадриде в 2023 году. Тогда сообщалось о возможности закупки 24 самолетов в рамках подготовки к снятию с вооружения 36 перехватчиков "Торнадо" (IDS), 16 самолетов РЭБ (ECR) и замены части или всех 26 (включая 10 двухместных) самолетов "Тайфун" Транш.1. Позднее информация подтвердилась.

В рамках авиасалона ILA в Берлине в июне этого года представитель группы Leonardo Лоренцо Мариани сообщил FlightGlobal, что итальянский заказ находится в разработке. Leonardo является членом консорциума из трех компаний, который разработал истребитель, наряду с Airbus Defence & Space и BAE Systems.

По данным Jane's Defence Weekly, в настоящее время на вооружении ВВС Италии в боеспособном состоянии находится 94 истребителя "Тайфун" из 96 закупленных. Компания поставила ВВС Италии последний истребитель "Тайфун" в октябре 2020 года.