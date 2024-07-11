Разработчик рассказал, что при создании ракеты "изделие 720" учли опыт СВО

Гендиректор Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка Сергей Богатиков отметил, что раскрывать конкретную информацию о ней пока рано

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Опыт применения ракет в ходе спецоперации учтен при создании новой ракеты "изделие 720". Об этом сообщил генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка (ГосМКБ "Радуга") Сергей Богатиков.

В интервью журналу "Национальная оборона" он отметил, что раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", которое попало на кадры визита на предприятие занимавшего тогда пост министра обороны Сергея Шойгу, пока рано.

"Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги". В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО", - сказал он.

Основу последних разработок ГосМКБ "Радуга" составляют управляемые ракеты класса "воздух - поверхность" для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей. Ряд разработанных предприятием систем поставляется на мировой рынок и подтвердил свою высокую эффективность в ходе реальных боевых действий.