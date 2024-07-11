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ТАСС

Дания присоединилась к сотрудничеству НАТО в области космической разведки

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Кроме того, Дания стала участником сотрудничества скандинавских стран по обеспечению "военно-воздушной мобильности"

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Дания присоединилась к сотрудничеству стран - членов НАТО в области космической разведки - программе "Постоянное наблюдение альянса из космоса" (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS). На проходящем в Вашингтоне саммите Североатлантического альянса датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подписал соответствующее соглашение, сообщает Минобороны королевства.

"НАТО является самым мощным оборонительным союзом в мире, и тесные военно-политические связи с союзниками и альянсом целиком и полностью отвечает интересам Дании. Это сотрудничество станет важным дополнением к обеспечению потребностей вооруженных сил и одновременно будет способствовать повышению устойчивости всей зоны действия НАТО", - заявил по этому поводу глава Минобороны.

Кроме того, Дания стала участником сотрудничества скандинавских стран по обеспечению "военно-воздушной мобильности", цель которого - поддержка военно-воздушных действий НАТО на севере Европы. Поульсен поставил свою подпись под совместной декларацией Северных стран о намерениях в этой области.

"Я рад, что вместе с нашими северными коллегами мы укрепляем сотрудничество. На фоне войны в Европе необходимо, чтобы с нашими северными соседями и союзниками у нас было хорошее тесное сотрудничество. В последние годы мы уже укрепили северное сотрудничество в военной сфере. Теперь вместе с Финляндией и Швецией как полноценными членами альянса мы можем сделать новый шаг", - заявил датский министр.

Дания также присоединяется к декларации НАТО о намерениях в отношении "многонациональных решений по поддержке трансграничной военно-воздушной деятельности НАТО". Декларация была принята рядом государств-членов на встрече министров обороны НАТО в октябре 2023 года. "Дания уже является центральным звеном оборонного сотрудничества НАТО и стран Северной Европы, и с подписанием двух деклараций о расширении совместного сотрудничества в области противовоздушной обороны мы укрепляем международное взаимодействие с нашими ближайшими и наиболее важными партнерами по альянсу", - отметил в связи с этим Поульсен. 

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Страны
Дания
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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