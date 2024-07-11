Армения углубляет связи с США: секретарь Совбеза страны обсудил события в Карабахе с американским политиком Самантой Пауэр

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10 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел переговоры с американским политиком и журналистом Самантой Пауэр. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Встреча состоялась в офисе Совбеза Армении в Ереване. Как рассказал сам Армен Григорян, главной темой для обсуждения была ситуация, сложившаяся после установления контроля азербайджанской армии над Нагорным Карабахом. Как известно, действия Баку привели к оттоку практически всего армянского населения из Нагорного Карабаха в соседнюю Армению. Всего регион покинули около 120 тысяч человек. Большая часть из них обосновалась в Армении, некоторые уехали в Россию и другие страны.

Григорян рассказал Пауэр о шагах, которые армянские власти предпринимают в плане поддержки беженцев из Нагорного Карабаха. Естественно, он пожаловался и на действия Азербайджана, назвав их «этнической чисткой». Таким образом, глава Совбеза Армении попытался вызвать сочувствие со стороны Саманты Пауэр.

Отметим, что в последнее время Армения все чётче демонстрирует курс на дистанцирование от России и более тесное сотрудничество со странами Запада. Правда, не очень понятно, на что рассчитывают в Ереване. Главный покровитель Азербайджана Турция является членом Североатлантического альянса, и взаимодействие с Анкарой представляет для Вашингтона куда больший интерес, чем сотрудничество с Ереваном.

Но армянские власти, судя по всему, рассчитывают на какую-то сиюминутную выгоду от сотрудничества с США и Евросоюзом. Ради этого они готовы пожертвовать устоявшимися связями с Россией и вступить на путь дестабилизации обстановки в собственной стране.