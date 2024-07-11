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Военное обозрение

МИД РФ: Россия не заинтересована в эскалации ситуации на Корейском полуострове

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Источник изображения: topwar.ru

Усиление напряжённости на Корейском полуострове, которое наблюдается в последнее время, прокомментировали в российском МИД.

По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичёва, ситуация в регионе заведена в опасный тупик. Однако Москва не заинтересована в эскалации ситуации на своих дальневосточных рубежах, отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Ситуация вокруг Корейского полуострова заведена в опасный тупик с непрекращающейся эскалацией напряжённости

- сказал Ильичёв.

Ответственность за сложившуюся на полуострове обстановку российский дипломат возложил на Вашингтон и его союзников в регионе. Они «упрямо идут по пути конфронтации и провоцирования Пхеньяна», подчеркнул Ильичёв.

В отличие от США, Россия выступает за отказ сторон от взаимных угроз и начало переговоров, заявили в МИД.

Напомним, что напряжение между двумя Кореями возросло после того, как Сеул решил провести учения с боевыми стрельбами близ границ КНДР. В Пхеньяне жёстко отреагировали на это, пообещав ответить на любые провокации.

Ранее власти Южной Кореи, после визита Владимира Путина в КНДР и подписания соглашения о стратегическом партнёрстве, предупредили, что это может сказаться на вопросе поставок оружия Сеулом Киеву.

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