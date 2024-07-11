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ЦАМТО

Вооруженные силы Сербии получили бронетранспортеры БТР-80

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Опытный образец боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в ходе демонстрации на полигоне в Бакони в Венгрии, в сравнении с бронетранспортерами БТР-80А и БТР-80 венгерской армии, 22.09.2020
Опытный образец боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в ходе демонстрации на полигоне в Бакони в Венгрии, в сравнении с бронетранспортерами БТР-80А и БТР-80 венгерской армии, 22.09.2020.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 10 июля. По информации сербских СМИ, на вооружение ВС Сербии приняты бронетранспортеры БТР-80/БТР-80А, приобретенные из состава Вооруженных сил Венгрии.

Информация о прибытии в Сербию железнодорожного состава с 50 бронетранспортерами БТР-80, приобретенными из числа находившихся на хранении ВС Венгрии, впервые появилась в начале июня 2024 года. Предполагалось, что в июле в страну будут доставлены еще 16 бронемашин.

Часть полученных БТР была официально продемонстрирована во время проведенных на полигоне Пасулянске Ливаде в центральной Сербии 4 июля учений Vatreni udar 2024 (Огненный удар 2024). БТР были оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Поставку бронемашин в рамках сотрудничества с Венгрией подтвердил и президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года сербские СМИ заявили о приобретении 26 бронетранспортеров БТР-80А из состава ВС Венгрии. Закупка стала возможной после решения командования ВС Венгрии отказаться от техники российского производства в пользу бронемашин KF41 "Линкс" немецкой компании Rheinmetall.

Позднее появилась информация о том, что контракт предполагает поставку большего количества техники. Всего, предположительно, будут поставлены не менее 66 бронемашин, включая 30 пригодных к боевому применению и 36 в качестве источника запчастей. Пока стороны официально не комментируют детали продажи.

Предположительно, позднее ВС Сербии проведут ремонт и дальнейшую модернизацию бронетранспортеров, оборудовав их современной системой боевого управления и динамической защитой национального производства. Не исключена установка различных ДУМВ сербской разработки.

При желании ВС Сербии могут приобрести в Венгрии значительное количество БТР-80. ВС Венгрии получили 555 БТР-80/БТР-80А в период с 1996 по 1999 гг. в рамках соглашения с Россией о компенсации государственного долга СССР. Хотя в период с 2006 по 2010 гг. часть техники прошла модернизацию, значительная доля парка устарела. Проданные Сербии БТР-80А оснащены системами ночного видения и современными системами связи, но командование ВС Венгрии посчитало их не соответствующими требованиям для ведения боевых действий на перспективу.

В сентябре 2020 года Министерство обороны Венгрии заключило с немецкой компанией Rheinmetall контракт стоимостью более 2 млрд. евро на поставку боевых машин пехоты KF41 "Линкс", а также сопутствующего оборудования и услуг.

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Страны
Венгрия
Россия
Сербия
Продукция
2А72
БТР-80
БТР-80А
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
Военные учения
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