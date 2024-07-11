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ТАСС

В Бундестаге призвали страны НАТО ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Украине

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Бундестаг
Бундестаг.
Источник изображения: EPA/ OLIVER LANG

Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер отметил, что Германия перевыполнила этот целевой показатель, а другие страны - члены ЕС - нет.

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер (СвДП) призывает страны НАТО ежегодно выделять 0,25% ВВП в качестве военной помощи Украине.

"НАТО должна сделать поддержку Украины обязательной для всех членов. Подобно целевому показателю в 2% [от ВВП на оборону] все государства-члены должны выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине", - заявил Фабер газете Bild. Германия, по его словам, уже перевыполнила этот целевой показатель, а другие страны - члены ЕС - нет.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. 5 июля посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что Германия передала Украине третий комплекс ПВО Patriot. Ранее Берлин предоставил Киеву два комплекса Patriot.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Германия
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Украина
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Patriot ЗРК
Проекты
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