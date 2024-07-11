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ТАСС

В МО Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине

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Горящий британский танк Challenger 2, уничтоженный в зоне СВО
Горящий британский танк Challenger 2, уничтоженный в зоне СВО.
Источник изображения: соцсети

Лондон будет инвестировать в пополнение своих запасов оружия, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Британские военные арсеналы истощились вследствие оказания помощи Украине, Лондон будет инвестировать в пополнение своих запасов оружия. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард в интервью радиостанции LBC.

По его словам, Великобритания поступила правильно, предоставив Украине военное оборудование, однако данная политика "подорвала вооруженные силы" королевства и привела к "образованию дыр". В связи с этим Поллард подтвердил намерение нового лейбористского правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (в настоящее время около 2,3% ВВП). Он не стал уточнять, к какому году Великобритания собирается достичь этой цели.

Общий объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составляет £7,6 млрд ($9,7 млрд). В частности, Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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