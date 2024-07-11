Войти
ТАСС

СМИ: Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на €100 млн

342
0
0
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Портал Onet не приводит данные о том, какие вооружения войдут в него и когда планируется их доставка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Польша предоставит Киеву очередной транш военной помощи на €100 млн. Об этом сообщил портал Onet.

По его данным, такое решение было принято правительством республики. Этот пакет военной помощи станет уже 45-м, отмечает Onet. Портал не приводит данные о том, какие вооружения войдут в него и когда планируется их доставка на Украину.

Ранее о подготовке 45-го пакета военной помощи Киеву информировали министр иностранных дел республики Радослав Сикорский и замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. По данным Onet, Варшава уже потратила на военную поддержку Украины около €4,5 млрд. В подписанном 8 июля соглашении о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Украиной Польша обязалась предоставить еще несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Похожие новости
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
20.11.2006
В Киеве рассчитывают подписать план сотрудничества оборонных ведомств Украины и России на 2007 г. в ходе визита Сергея Иванова
13.11.2006
"КамАЗ" предлагают собирать в Китае
09.11.2006
Индия приступила к масштабной модернизации парка бронетехники
18.10.2006
Большая противоракетная игра
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 10:58
  • 2591
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 11.07 02:21
  • 1
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»