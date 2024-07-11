СМИ: Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на €100 млн

Портал Onet не приводит данные о том, какие вооружения войдут в него и когда планируется их доставка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Польша предоставит Киеву очередной транш военной помощи на €100 млн. Об этом сообщил портал Onet.

По его данным, такое решение было принято правительством республики. Этот пакет военной помощи станет уже 45-м, отмечает Onet. Портал не приводит данные о том, какие вооружения войдут в него и когда планируется их доставка на Украину.

Ранее о подготовке 45-го пакета военной помощи Киеву информировали министр иностранных дел республики Радослав Сикорский и замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. По данным Onet, Варшава уже потратила на военную поддержку Украины около €4,5 млрд. В подписанном 8 июля соглашении о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Украиной Польша обязалась предоставить еще несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года.