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ТАСС

Медведев: смена власти в Киеве может стимулировать переговоры о мире

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Сергей Булкин/ ТАСС

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, если начнется "новый, третий кровавый майдан", он "сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Радикальная смена власти в Киеве может стимулировать переговоры об урегулировании на Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Политик рассуждает о том, что может произойти, если Киев примет условия Москвы, которые на встрече с руководством МИД РФ озвучил президент РФ Владимир Путин. Среди них - признание итогов спецоперации, конституционных границ России, нейтральный статус Украины.

Медведев отмечает, что, даже если отказавшийся от такого предложения Киев примет условия РФ, Москве следует соблюдать осторожность: пауза в боевых действиях невыгодна России и может помочь перегруппировке украинских сил, а любым декларациям Украины верить нельзя. Однако, все это может спровоцировать "новый, третий кровавый майдан", и он "сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную".

"И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции", - отметил зампред СБ РФ. "Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее, - пояснил Медведев. - К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон со товарищи принудит нацистов в Киеве к признанию итогов войны".

В результате, считает зампред СБ РФ, клика Владимира Зеленского "бежит на Запад или будет растерзана толпой". "На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим", - предположил Медведев. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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