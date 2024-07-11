Португалия поставит Украине помощь на €220 млн в 2025 году

Прибывшие в Румынию первые два из пяти приобретенных в Португалии из наличия по соглашению 2020 года истребителей Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon ВВС Румынии с румынскими бортовыми номерами "1614" (бывший португальский номер "15132") и "1616" (бывший португальский номер "15135"). Борча-Фетешти, 14.08.2020.

По словам премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру, усилия его страны по поддержке Украины могут принести выгоду для некоторых секторов в военной сфере

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Помощь Португалии Украине достигнет в 2024 году €220 млн, страна намерена предоставить ее в таком же объеме и в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Луиш Монтенегру журналистам в Вашингтоне по прибытии на саммит НАТО.

"По нашим оценкам, объем нашей поддержки [Украине] в этом году может достичь суммы более €220 млн, мы выделим такую же сумму в следующем году", - сказал Монтенегру, слова которого приводит агентство Lusa.

Премьер добавил, что усилия Португалии по поддержке Украины могут принести выгоду для некоторых секторов в военной сфере страны. "Преимущества будут у технологической сферы. <...> У нас, например, в сфере [производства] дронов, беспилотных транспортных средств очень высокая конкурентоспособность. У нас также есть текстильное производство, <...> в котором нуждаются вооруженные силы", - отметил он.

28 мая Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает первоначальное выделение Лиссабоном Киеву военной помощи на €126 млн в этом году. Лиссабон также подтвердил участие в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра для Киева и усилиях по разминированию украинской территории. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, соглашение рассчитано на 10 лет.