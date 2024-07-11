СМИ: Италия окажет Украине военную помощь на сумму €1,7 млрд в год

У Италии нет достаточных фондов, поэтому Рим работает над тем, чтобы рамки не были жесткими и обязательными, отмечает газета Corriere della Sera

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Рим должен нарастить военную помощь Киеву, общая сумма которой достигнет €1,7 млрд в год. Как пишет газета Corriere della Sera, подобные обязательства возьмет на себя премьер-министр Джорджа Мелони на открывшемся в Вашингтоне саммите НАТО.

Однако, как пишет газета, у Италии нет достаточных фондов, поэтому Рим работает над тем, чтобы рамки не были жесткими и обязательными, а также добивается от ЕС более гибких условий пакта о стабильности, устанавливающего требования к национальным экономикам. До сих пор итальянская помощь Украине исчислялась в размере около €1,2 млрд в год, увеличение этой суммы на более чем €400 млн представляет определенные сложности, пишет издание.

Одновременно лидер входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" Маттео Сальвини разделяет мнение, что "направление оружия [Украине] ведет лишь к продлению конфликта". Такая позиция находит понимание в некоторых кругах в ЕС с созданием в Европарламенте фракции "Патриоты Европы" по инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

С другой стороны, отмечает газета, Мелони должна увеличить военные расходы в виду возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. При этом Рим давно заявил, что взятого ранее обязательства по увеличению военных расходов до 2% ВВП не удастся достигнуть ранее 2028 года.

Накануне на полях саммита НАТО Италия подписала совместное заявление вместе с лидерами Германии, Нидерландов, Румынии и США о передаче Киеву в качестве стратегических систем ПВО "дополнительных батарей [зенитно-ракетного комплекса] Patriot", компонентов к нему и систему SAMP-T. Последнюю, вторую по счету, должен поставить Рим.