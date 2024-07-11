Европейская ракета Ariane 6 совершила первый полёт в космос

Источник изображения: topwar.ru

Ракета-носитель Ariane-6, разработанная Европейским космическим агентством (ЕКА), успешно провела свой первый полёт, сообщается на официальном сайте агентства.

Пуск был произведён вчера из Гвианского космического центра (CSG) с космодрома Куру во Французской Гвиане в 16:00 по местному времени в присутствии более сотни зрителей.

Европа снова в космосе

- заявил генеральный директор французского космического агентства Cnes Филипп Батист.

По словам специалистов, работавших над разработкой и запуском ракеты, перед первым полётом они более тысячи раз перепроверяли все параметры.

Люсия Линарес, руководитель отдела стратегии и институциональных запусков Европейского космического агентства, работающая над проектом «Ариан-6» уже 14 лет, отметила, что этот полёт стал важным моментом для европейского космического суверенитета, так как можно восстановить отправку спутников гражданского и военного назначения.

Первоначально планировалось, что в свой первый полёт ракета-носитель Ariane-6 отправится с тридцатью спутниками, но в конечном итоге их оказалось лишь девять.

Эта ракета заменит использовавшуюся ЕКА ракету-носитель Ariane-5, последний запуск которой состоялся год назад.