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ЦАМТО

Госдеп: США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

ЦАМТО, 10 июля. США втрое планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы, в том числе, направить их на помощь Украине.

Об этом, как передает "РИА Новостм", заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединенных Штатах. Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России", – заявила Б.Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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