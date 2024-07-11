Госдеп: США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины

ЦАМТО, 10 июля. США втрое планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы, в том числе, направить их на помощь Украине.

Об этом, как передает "РИА Новостм", заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединенных Штатах. Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России", – заявила Б.Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.