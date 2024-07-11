Сергей Богатиков: "ГосМКБ "Радуга" выполнит поставленные страной задачи!"

Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года.

ЦАМТО, 10 июля. На протяжении ряда лет предприятия отечественного ОПК прилагают огромные усилия для выполнения заданий возросшего гособоронзаказа.

Так, ГосМКБ "Радуга" им. А.Я.Березняка (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение") с момента начала СВО обеспечило многократный рост по всем ключевым направлениям деятельности. В 2022 году ГосМКБ "Радуга" возглавил Сергей Богатиков.

В интервью главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков рассказал о факторах успеха, текущих задачах и дальнейших планах.

– Сергей Анатольевич, до того, как возглавить "Радугу", Вы были генеральным директором предприятия, разрабатывающего БЛА. Легко ли Вам дался переход на другую тематику?

– Особых трудностей не возникло. В том числе и в силу того, что до занятия беспилотной тематикой я почти 30 лет работал в ОКБ Туполева. Там, в 90-е гг., я начал свою трудовую деятельность в должности ведущего инженера группы сопровождения проектов главного конструктора Валентина Ивановича Близнюка – создателя Ту-160.

Как раз в те годы шла работа по вооружению Ту-160 новыми средствами поражения – стратегическими, которые разрабатывало ГосМКБ "Радуга". Поэтому с тематикой "Радуги" я знаком с "юношеских" лет. Стратегическая авиация и ее средства поражения долгое время составляли основной круг моих профессиональных интересов. И, конечно, мне многое было известно об изделиях ГосМКБ "Радуга".

Кроме того, нельзя не отметить, что в ГосМКБ "Радуга" сложился особый творческий коллектив. Руководить таким коллективом – не только высокая честь, но и огромное удовольствие. Поэтому "войти в должность" удалось довольно легко.

ГосМКБ "Радуга" – уникальное предприятие. Коллектив выполняет свою работу на уровне высших мировых стандартов, что подтверждается опытом применения наших изделий в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

– Как можно судить по общедоступной информации, изделия разработки и производства "Радуги", в первую очередь – крылатые ракеты, – одни из наиболее широко использующихся боеприпасов воздушного базирования в ходе СВО. Как бы Вы оценили эту проверку боем в условиях активного применения противником средств ПВО и радиоэлектронного противодействия?

– Можно с уверенностью сказать, что наши изделия полностью подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики. Все типы крылатых ракет, разработанные ГосМКБ "Радуга" для поражения наземных целей, не потеряли своих точностных характеристик в ходе СВО, даже в условиях применения противником современных средств ПВО и РЭП, при существенном увеличения количества этих средств.

При этом радиоэлектронная борьба вообще имеет близкую к нулю эффективность. Эти факты говорят о том, что при разработке крылатых ракет для поражения наземных целей были заложены верные проектно-конструкторские решения, не потерявшие своей актуальности по сей день.

Наглядной иллюстрацией этого является высокая результативность применения ракеты Х-69 в условиях СВО, широко освещаемая в СМИ. Украинский портал Defence Express, впечатленный результатами уничтожения Трипольский ТЭС под Киевом, назвал ракету Х-69 "оружием страшнее "Кинжала". Не хотел бы комментировать это утверждение, но считаю необходимым отметить, что ракета Х-69 является первой и пока единственной в мире крылатой ракетой большой дальности, размещаемой внутри отсеков вооружения самолетов фронтовой авиации.

Компактность ракеты сочетается с высоким уровнем тактико-технических характеристик: большой дальностью полета, высокой точностью попадания (КВО – 5-7 метров), мощной проникающей боевой частью (масса – 300 кг) и предельно минимизированным уровнем радиолокационной заметности. Ракета Х-69 придала самолетам-носителям фронтовой авиации принципиально новое качество: возможность нанесения удара на оперативную глубину за линией боевого соприкосновения с выполнением пуска ракеты вне зоны действия средств ПВО противника.

Вместе с тем ни для кого не является секретом, что в ходе СВО для поражения наземных целей также применяются и противокорабельные ракеты семейства Х-59 и другие. Эти изделия не предназначались для поражения ряда из назначаемых им сегодня целей, например, отдельных зданий в плотной городской застройке. В данном случае точность попадания зависит, в том числе, от радиолокационного противодействия противника.

Для повышения эффективности применения противокорабельных ракет по наземным целям мы, совместно с подразделениями Минобороны России, ведем анализ имеющихся результатов и условий применения. На его основе развернуты работы по совершенствованию бортовой аппаратуры и программно-математического обеспечения. Необходимо особо отметить, что анализ результатов боевого применения и расширение возможностей бортовой аппаратуры ведутся в ходе СВО непрерывно.

Однако противник тоже не стоит на месте и совершенствует свои средства противодействия. В результате доработки наших ракет, показавшие свою эффективность в 2022 г., в настоящий момент уже недостаточны. Поэтому идет постоянная работа, целью которой является обеспечение воинов СВО эффективным оружием с необходимой точностью применения.

– Насколько удачно проявили себя в ходе боевых действий на Украине противорадиолокационные ракеты семейства Х-58? Требуется ли их доработка на основе опыта боевого применения?

– В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам, как разработчикам, информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58. Конечно же, как я говорил выше, требуется доработка и этих ракет, потому что условия на поле боя постоянно меняются и усложняются. Возможна доработка даже тех модификаций, которые еще не применялись в ходе СВО. Мы постоянно совершенствуем и систему наведения, и другие системы изделий, для обеспечения необходимого результата в условиях современного вооруженного конфликта.

– В январе 2024 года, о чем сообщалось, министр обороны Российской Федерации проверил ход выполнения гособоронзаказа на ГосМКБ "Радуга". В ходе осмотра производства шла речь о необходимости наращивания характеристик некоторых изделий. Насколько это возможно, расскажите подробнее о визите министра на "Радугу".

– Да, в январе 2024 г. состоялся рабочий визит на наше предприятие министра обороны и его заместителей. Мы показали высоким гостям наше предприятие, доложили о результатах работы за 2022-2023 гг. Хочу отметить – результаты у нас достойные, гособоронзаказ мы выполнили в полном объеме в точном соответствии срокам.

В ходе визита министр обороны поставил перед нами задачи на 2024-2025 гг. Мы эти задачи приняли, их выполнение идет в необходимом темпе. Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию. Работа ведется либо в трехсменном режиме, либо в двухсменном – с продленными сменами по 10-12 часов, шесть, а по многим направлениям и семь дней в неделю, т.е. в режиме 24/7.

– Коллектив, конечно же, понимает важность текущего момента и интересы страны?

– Безусловно. Коллектив ГосМКБ "Радуга" в полной мере понимает поставленные задачи. Вообще нужно отметить, что у нас по-настоящему патриотичный коллектив. Люди работают слаженно, понимают, что это сейчас необходимо. И хочу отметить, что в первую очередь патриотизм позволяет столь эффективно решать поставленные задачи. Потому что работу в таком режиме невозможно мотивировать только деньгами. Но, разумеется, руководство предприятия стремится обеспечить необходимый уровень заработка как рабочим, так и инженерному составу. За последние полтора года рост заработной платы составил от 30 до 40% в зависимости от категории работников.

При этом должен отметить, что рыночная стоимость инженерного труда в последнее время существенно выросла. Но мы полностью соответствуем изменившимся запросам, у нас зарплаты выше конкурентного уровня по отрасли. ГосМКБ "Радуга" сейчас в этом отношении является одним из лидеров, в том числе и внутри КТРВ. У нас люди очень хорошо работают и очень хорошо зарабатывают, получают достойную плату за свой труд.

В целом за последние годы мы серьезно повысили нашу социальную привлекательность. Это не только заработная плата, это и расширенный социальный пакет. Коллективным договором у нас предусмотрено более 50 различных льгот. В частности, много внимания уделяем здоровью сотрудников – работникам предоставляется ДМС, на территории предприятия есть современный медицинский центр. Стремимся снизить непродуктивные траты времени – обеспечили бесплатную доставку "до проходной" всех работников, как в дневное время, так и в ночное время.

Также наши работники могут приобрести жилье по льготной ипотеке, сейчас мы начинаем реализацию программы строительства жилья, которое позволит нашим сотрудникам иметь не только льготную ипотеку, но и изначально меньшую стоимость квадратного метра жилья. Все это принципиально важно для закрепления нашего персонал на долгие годы.

– Кратное расширение производства, ставшее необходимым в современных условиях, невозможно без привлечения дополнительного количества рабочих и инженерных кадров. Имеются ли на сегодняшний день в Дубне и близлежащих районах необходимые трудовые ресурсы?

– Естественно рынок труда внутри города сейчас перегрет. К примеру, коллектив нашего завода, по сравнению с 2021 г., вырос вдвое. В текущем году планируется дальнейший рост – до уровня втрое большего, чем был до начала специальной военной операции. И практически единственный источник пополнения – это иногородние. Поэтому мы уделяем большое внимание обеспечению возможности переезда с семьей. Компенсируем оплату наемного жилья, предоставляем общежития квартирного типа, обеспечиваем возможность покупки льготного жилья и т.д.

Данная политика, конечно, характерна для большинства предприятий КТРВ, она ведется под руководством лично Бориса Викторовича Обносова. Корпорация координирует вопросы строительства жилья, реализацию других социальных программ. Это позволяет закрепить у нас лучших сотрудников, которые достойно показали себя в решении как инженерных, так и производственных задач.

– Доля молодых инженерных кадров в основных конструкторских и испытательных подразделениях ГосМКБ "Радуга" в 2020 г. составляла 34%. А какова ситуация сегодня?

– На сегодняшний день доля молодых инженерных кадров в основных конструкторских и испытательных подразделениях предприятия составляет около 40%. И мы ставим задачу в течение нескольких лет выйти на 50%.

Молодежной политикой мы занимаемся активно. Для привлечения и удержания молодых специалистов у нас действует привлекательный социальный пакет. Помимо вышеупомянутых конкурентной заработной платы и помощи в решении жилищного вопроса, стоит сказать и о других актуальных для молодежи социальных гарантиях: выплате подъемных и доплат при трудоустройстве, единовременных выплатах при бракосочетании и рождении ребенка, компенсации оплаты детских садов, предоставлении абонементов в тренажерный зал и бассейн и т.д.

Омоложение коллектива необходимо для обеспечения преемственности, передачи опыта. Особенно это касается конструкторских кадров, потому что конструкторское бюро для ГосМКБ "Радуга", как и для любого научно-производственного предприятия, является особо важным подразделением.

Слишком многое в этом мире очень быстро меняется, и именно КБ обеспечивает быструю реакцию на произошедшие и ожидаемые изменения. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию КБ. Наряду с мероприятиями по развитию кадрового потенциала, сохранению преемственности в конструкторской школе "Радуги", многое делаем и для развития экспериментальной базы и вычислительных возможностей наших расчетных систем.

Работаем над цифровизацией, над изменением подходов к проектированию. Это одна из ключевых задач не только для ГосМКБ "Радуга", но и для большинства предприятий КТРВ, и мы, как одно из звеньев Корпорации, решаем эту задачу под руководством Бориса Викторовича Обносова.

– Какие еще действия предприняты на "Радуге" для наращивания производства военной продукции в условиях СВО?

– У нас кратное увеличение объемов производства. По сравнению с тем, что было до начала СВО – рост практически на порядок. Это потребовало усиления кадрового потенциала, о котором я сказал выше. Это, разумеется, потребовало и серьезного наращивания производственных мощностей. Техническое перевооружение коснулось и производственного и испытательного оборудования.

И поскольку задач с каждым годом становится все больше, мы на постоянной основе ведем серьезную работу по планам технического перевооружения, непрерывно наращиваем наши производственные мощности. Это позволяет выполнить те кратно увеличившиеся задачи, которые сейчас стоят перед нами, как в части производства серийной продукции, так и в части проведения проектно-конструкторских работ.

– В ходе уже упоминавшегося визита министра обороны на предприятие в видеоролике от МО РФ была мельком показана новая ракета, которую в СМИ называют "изделие 720". О ней уже можно что-то сказать публично, или пока время еще не пришло?

– Раскрывать конкретную информацию об "изделии 720", конечно, рано. Но, учитывая, что оно уже упоминалось в СМИ, кое-что сказать можно. "Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги". В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО.

Вообще, школа "Радуги", школа Александра Яковлевича Березняка заложила такие фундаментальные основы проектирования, которые позволяют найти оптимальные технические решения при создании и модернизации наших изделий в целях их эффективного применения в различных условиях, для всех поставленных задач.

– Можно ли ожидать от "Радуги" демонстрации новинок на предстоящем форуме "Армия-2024"? Россия сегодня активно продвигает на мировой рынок ВиВТ свою авиационную технику. Между тем ее эффективность в значительной мере определяется средствами поражения, и новые изделия по этой тематике способны повысить экспортный потенциал отечественной боевой авиации.

– Безусловно, новинки на форуме "Армия" будут. Но давайте мы сохраним их новизну до начала мероприятия – пусть они станут сюрпризом для наших заказчиков.

Что касается экспортной привлекательности наших боевых самолетов, то в первую очередь она определяется их высокими тактико-техническими характеристиками, в частности – летными. Хотя, конечно, нельзя забывать, что в состав любого авиационного комплекса входит не только самолет или вертолет, но и системы вооружений.

Сейчас идет огромная отработка и применение средств поражения с различных типов летательных аппаратов. Как известно, началось применение истребителей 5-го поколения, поколения 4++ с новыми типами вооружений производства ГосМКБ "Радуга" и других предприятий КТРВ. Вновь и вновь приходят практические подтверждения того, что наши новые типы авиационных боеприпасов достаточны для выполнения любых задач, которые возникают в современном вооруженном конфликте.

Наши средства поражения позволяют противостоять противнику, который применяет системы ПВО, лучшие из имеющихся у стран НАТО, соответствующие самым высоким западным стандартам – начиная с Patriot и заканчивая новейшими ЗРК средней и малой дальности. Способность поражать назначенные цели в столь сложных условиях свидетельствует об уникальности наших систем вооружений, в том числе и тех, которые мы предлагаем на экспорт. Они ни в чем не уступают, а во многом – превосходят западные аналоги. При этом наше превосходство доказано в ходе реальных боев – это не рекламная "фигура речи", а исторический факт.

– На Ваш взгляд, какие технологии будут наиболее востребованными при создании перспективных авиационных средств поражения?

– Создание перспективных авиационных средств поражения, как и любого другого современного оружия, базируется на наиболее передовых технологиях, доступных государству в период разработки. Иначе высокоэффективное оружие создать не получится. Спектр технологий, востребованных при создании крылатых ракет, чрезвычайно широк, но ключевыми на обозримый период я бы назвал применение материалов нового поколения. Таких как металлокомпозиты, которые позволяют выйти на новый уровень соотношения массы и прочности.

Также хочу особо подчеркнуть необходимость широкого внедрения аддитивных технологий, способных не только обеспечить требуемый уровень качества в серийном производстве, но и снизить массу конструкции летательного аппарата за счет ее топологической оптимизации.

– ГосМКБ "Радуга" готово при необходимости к долгосрочному продолжению выполнения гособоронзаказа в текущих объемах, учитывая, что по некоторым показателям рост производства составил восемь раз?

– Да, гособоронзаказ вырос кратно. Но стоящие перед нами задачи понятны и ясны. Мы постоянно работаем над соответствием наших возможностей растущим потребностям и, безусловно, готовы к выполнению государственного оборонного заказа 2024-2025 гг., как по номенклатуре, так и по качеству.

Работники предприятия понимают, в условиях какого противостояния находится Россия, понимают, насколько важны наши изделия, и готовы к напряженному труду. "Радуга" выполнит поставленные страной задачи.

Интервью генерального директора ГосМКБ "Радуга" Сергея Богатикова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6, 2024.