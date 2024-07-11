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ЦАМТО

Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, Hawk, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и ЗСУ Gepard

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 июля. США и союзники в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических (дальнего действия – ред.) и десятки тактических систем ПВО (средней и малой дальности – ред.).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент США Джо Байден на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

"США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры по НАТО предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", – сообщил он.

По словам главы Белого дома, США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок систем ПВО, она получит их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона.

Д.Байден добавил, что в 2025 году Киев получит сотни ракет-перехватчиков для ПВО.

Как говорится в совместном заявлении США и партнеров по НАТО, "коллективно мы предоставляем Украине дополнительные стратегические системы ПВО, в том числе дополнительные батареи Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты Patriot от Нидерландов и других партнеров для укомплектования дополнительной батареи, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии", – говорится в релизе.

Тактические системы ПВО, которые получит Украина от Вашингтона и его союзников в ближайшие месяцы, включают комплексы NASAMS, Hawk, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS, а также ЗСУ Gepard.

США и их союзники обязуются выделить более миллиарда долларов на укрепление украинской ПВО. Отмечается также, что НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

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Нидерланды
Румыния
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Patriot ЗРК
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