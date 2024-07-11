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ТАСС

Япония согласилась с позицией Индии по решению конфликта на Украине

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Флаги Японии и Индии. Источник: www.dianuke.org.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси также отметил, что страна будет следить за дальнейшим развитием российско-индийских отношений

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Японии согласно с позицией Индии по вопросу прекращения огня на Украине и решению конфликта путем проведения переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием российско-индийских отношений, в том числе за итогами переговоров", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

"Лидеры Японии и Индии согласны с важностью немедленного прекращения боевых действий на Украине и работы над разрешением ситуации посредством диалога. Индия является важным партнером в вопросах реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы продолжим сотрудничать, в том числе в рамках "четверки" (Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония - прим. ТАСС)", - добавил Хаяси.

Моди посетил Москву для участия в XXII российско-индийском ежегодном саммите. В совместном заявлении по его итогам стороны отметили, что выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине с участием всех его сторон, а также поддерживают посреднические усилия в этой сфере. 

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Страны
Австpалия
Индия
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
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