Япония согласилась с позицией Индии по решению конфликта на Украине

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси также отметил, что страна будет следить за дальнейшим развитием российско-индийских отношений

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Японии согласно с позицией Индии по вопросу прекращения огня на Украине и решению конфликта путем проведения переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием российско-индийских отношений, в том числе за итогами переговоров", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

"Лидеры Японии и Индии согласны с важностью немедленного прекращения боевых действий на Украине и работы над разрешением ситуации посредством диалога. Индия является важным партнером в вопросах реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы продолжим сотрудничать, в том числе в рамках "четверки" (Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония - прим. ТАСС)", - добавил Хаяси.

Моди посетил Москву для участия в XXII российско-индийском ежегодном саммите. В совместном заявлении по его итогам стороны отметили, что выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине с участием всех его сторон, а также поддерживают посреднические усилия в этой сфере.