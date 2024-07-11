Для чего НАТО понадобилась Украина (The National Interest, США)

Автор статьи в The National Interest попытался объяснить читателям, для чего НАТО понадобилась Украина. По мнению журналиста, страна обеспечит альянс живой силой, а также боевым опытом.

Хорхе Бенитес (Jorge Benitez)

Украина обеспечит альянс живой силой, стратегической глубиной и боевым опытом.

Российская спецоперация на Украине в 2022 году изменила расстановку сил в Европе. Настало время лидерам НАТО принять эту новую среду безопасности и осознать, что членство Украины в альянсе станет долгосрочным решением против склонности России к агрессии, подкрепленной возможностями.

География НАТО существенно изменилась после окончания холодной войны. С тех пор как в альянс влился ряд новых демократий в Центральной Европе, его территория значительно расширилась на восток. Сейчас новые члены НАТО наиболее уязвимы для атак со стороны России, поскольку они меньше (как по населению, так и по территории) и находятся дальше от потенциальных подкреплений остальных союзников.

Так, в Эстонии проживает всего 1,3 миллиона человек, в Латвии — 1,9 миллиона, а в Литве — 2,7 миллиона (в совокупности 5,9 миллиона). Объединенные вооруженные силы трех прибалтийских государств насчитывают порядка 47 950 военнослужащих. Иными словами, совокупное население трех членов НАТО, граничащих с Россией, меньше города Нью-Йорк (8,3 миллиона человек), а общая численность вооруженных сил лишь немногим больше личного состава нью-йоркской полиции (36 тысяч сотрудников). До начала спецоперации на Украине в 2022 году этим членам НАТО противостоял двухсоттысячный контингент Западного военного округа России, который периодически отрабатывал наступательные операции против альянса в рамках учений “Запад”.

Ситуация не нова. В момент своего создания НАТО тоже была уязвима и у ее рубежей ей также противостояли численно превосходящие силы России. Наши европейские союзники были слабы и не до конца оправились от разрушений Второй мировой войны. Однако, будучи демократиями, они отдавали приоритет инвестициям в экономическое развитие и социальное обеспечение, а не военному потенциалу. Советский Союз же оставался глубоко военизированным. Его вождь Иосиф Сталин воспользовался советской армией, чтобы взять под контроль Центральную Европу, и принялся угрожать демократиям Западной Европы.

Эта уязвимость сохранялась до тех пор, пока лидеры НАТО не пошли на большой риск и не пригласили в альянс Западную Германию. После двух мировых войн многие в США и Западной Европе не доверяли Западной Германии и сомневались в ее новом эксперименте с демократией. Более того, противники этой идеи утверждали, что Западная Германия не вправе рассчитывать на защиту НАТО (статья 5 устава альянса), потому что она не полноценное государство, а миллионы немцев живут при коммунизме в Восточной Германии. Однако Западная Германия влилась в альянс в 1955 году и с тех пор пользуется всеми его благами, хотя ее границы окончательно оформились лишь в 1990 году, когда Москва подписала договор об окончательном урегулировании и воссоединении Германии.

Противники также утверждали, что попытка привлечь Западную Германию в НАТО спровоцирует нападение со стороны России. История доказала, что они оказались беспочвенными. Как и в случае с Украиной, это было спорное решение, и споры не утихали долгие годы. Однако члены НАТО в итоге передумали и решились на риск, поскольку лишь Западная Германия могла предоставить альянсу ключевые выгоды.

Даже разделенная Германия была по-прежнему мощной державой и сделала НАТО сильнее и безопаснее. Западная Германия предоставила НАТО около полумиллиона военнослужащих, увеличила стратегическую глубину относительно коммунистического блока и обеспечила доступ к ключевым портам. Западная Германия также упрочила экономическую мощь альянса и принесла ему технологические новшества в области безопасности. На протяжении холодной войны Федеративная Республика Германия служила щитом, прикрывавшим большинство членов НАТО от России. Несмотря на все риски, членство Западной Германии в НАТО сделало альянс сильнее и сыграло решающую роль в защите немецкой демократии и суверенитета.

Сегодняшним лидерам НАТО необходимо признать “германский прецедент”, усвоить этот урок и осознать, что Украина нужна в альянсе по тем же самым причинам. Это значительная сила, которая сделает НАТО сильнее и безопаснее. По территории Украина превосходит любого европейского члена НАТО и обеспечит альянсу стратегическую глубину, которой сегодня так не хватает на восточных рубежах с Россией. Что же касается населения, то на Украине проживает около 35 миллионов человек, которые доказали готовность бороться и жертвовать собой в защиту своей демократии. Наконец, у Украины есть армия численностью около 800 тысяч человек. У ее войск имеется обширный боевой опыт и, в отличие от большинства сил НАТО, они сосредоточены в регионе наибольшей уязвимости альянса.

Украина осталась одна, когда Путин ввел войска в 2022 году. Но благодаря значительной территории, эффективности вооруженных сил и политической воле народа и руководства Украина смогла защитить себя и спасти миллионы людей.

Военный успех Украины начисто переписывает правила игры. ВСУ не только нанесли российской армии многочисленные поражения, но и сделали это, не привлекая ни единого солдата из стран НАТО(по информации Генштаба ВС России, солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников. — Прим. ИноСМИ). Одна из тайн НАТО заключается в том, что ни один из нынешних европейских членов не в состоянии отразить российские силы без поддержки и подкрепления союзников. Украина же не только сделала это и сможет гораздо больше, воспользовавшись техникой и материально-техническим снабжением НАТО. Даже Западная Германия нуждалась в передовом развертывании сотен тысяч военнослужащих из союзных держав, чтобы обезопасить себя и рубежи НАТО от России. Украина же сможет без дополнительных угроз вступить в НАТО и защитить себя (статья 3), не привлекая военнослужащих из других членов альянса. При наличии технологий (в частности, противовоздушной обороны, ракет, беспилотников и истребителей) и достаточном материально-техническом снабжении Украина сможет положить конец конфликту без каких-либо потерь со стороны личного состава НАТО.

Но самая незаслуженно обойденная вниманием причина приглашения Украины в НАТО на данном этапе заключается в том, что Киев нужен самому альянсу, чтобы не допустить российского присутствия в других европейских странах. Принятие Украины в НАТО устранит текущую уязвимость членов НАТО вокруг Балтийского моря. Украина станет для них крупным союзником в регионе, который вынудит Россию хорошенько подумать, прежде чем предпринимать любые действия против меньших соседей. Россия доказала, что у нее нет сил для завоевания Украины. Так что не должно быть секретом, что у России не хватил сил и для нападения на восточных членов НАТО — если ей придется иметь дело с союзной Украиной, которая придет им на выручку.

Из-за численного превосходства и географических преимуществ России большинство членов НАТО столкнутся с трудностями, если им придется защищать восточных членов альянса и отправлять им подкрепления. Украине же даже этого делать не придется. Просто собрав достаточно большую армию для защиты собственных границ, Украина вынудит Россию держать на юге больше сил, чем странам НАТО — вокруг Балтийского моря. Поэтому приглашение Украины в НАТО не только не увеличит риска конфликта с Россией, но и, наоборот, устранит его, поскольку ни один российский правитель не решится вести войну с НАТО на два фронта.

Членство Украины в НАТО поставит точку в вопросе о намерениях и возможностях Москвы, поскольку, какими бы они ни были, присутствие Украины настолько упрочит альянс на востоке, что Россия не посмеет атаковать никого из союзников.

На этой неделе НАТО отпразднует на Вашингтонском саммите свою семьдесят пятую годовщину. Несмотря на многочисленные угрозы и риски в эпоху холодной войны, НАТО обеспечила прочный мир своим членам в Западной Европе. Кто бы ни был у власти в Москве, мощь НАТО успешно сдерживала Россию, и та ни разу не напала на альянс. Приглашение Украине еще больше укрепит альянс и обеспечит прочный мир — в том числе для остальной Европы.

Доктор Хорхе Бенитес — доцент Командно-штабного колледжа Корпуса морской пехоты США. Приглашенный старший научный сотрудник Атлантического совета, ведет блог под названием NATOSource.