В Минобороны России определили победителей в конкурсе на лучший инновационный проект

ЦАМТО, 10 июля. Подведены итоги ежегодного конкурса "Прорыв в будущее" ("Лучший инновационный проект в интересах ВС РФ").

Инновационные проекты на конкурс представили молодые разработчики, ученые военных вузов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также операторы научных рот.

Традиционно конкурс вызвал широкий интерес – всего в 2024 году на конкурс поступили 87 инновационных проектов, содержащих оригинальные и эффективные подходы к решению актуальных научных, научно-технических и практических задач создания перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Конкурсные работы были подготовлены 74 авторскими коллективами и 13 отдельными авторами из 10 научно-исследовательских и 17 образовательных организаций Минобороны России.

Решением конкурсной комиссии в 2024 году лучшим инновационным проектом определен "Программно-аппаратный комплекс автоматизированной оценки функционального состояния личного состава, участвующего в работах по эксплуатации специальной техники", разработанный в федеральном государственном казенном учреждении "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации. Комплекс предназначен для предсменной объективной оценки физиологических, психофизиологических и психологических показателей функционального состояния специалистов с целью обеспечения безопасности эксплуатации специальной техники.

Второе место занял проект "Комплекс радиотехнического мониторинга и противодействия беспилотным летательным аппаратам", представленный на конкурс творческим коллективом федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации. Комплекс позволяет повысить эффективность обнаружения, подавления беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронных средств противника за счет применения распределенной системы радиотехнического мониторинга и противодействия беспилотным летательным аппаратам тактического уровня.

Третье место присуждено проекту "Наземные робототехнические комплексы военного назначения легкого и среднего возимого класса", разработанному в омском филиале федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации. Комплексы предназначены для перевозки модулей навесного оборудования, при помощи которых может осуществляться поражение живой силы и бронированных средств противника, установка миновзрывных заграждений, доставка имущества, боеприпасов и продовольствия, а также производиться эвакуация раненых, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.