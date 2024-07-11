Показаны кадры уничтожения БПЛА хуситов средствами ПВО корабля ВМС Греции

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотные летательные аппараты, запущенные йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), были сбиты средствами противовоздушной обороны одного из военных кораблей военно-морских сил Греции. В интернете появились кадры уничтожения хуситских беспилотников.

Два беспилотных летательных аппарата хуситов были уничтожены в то время, когда фрегат Psara класса Hydra (MEKO 200) ВМС Греции и многоцелевой десантный корабль поддержки Karel Doorman королевских ВМС Нидерландов сопровождали следовавшее через Аденский залив грузовое судно, принадлежавшее одной из кипрских компаний и шедшее под флагом Панамы.

Корабли ВМС Греции и Нидерландов начали сопровождать судно после его выхода из порта Джибути и довели до Аденского залива. Хуситы попытались атаковать колонну с помощью дронов, но в этот раз попытка оказалась неудачной.

Как стало известно, фрегат военно-морских сил Греции Psara применил против хуситов 127-мм орудие. Кроме того, по мнению ряда военных аналитиков, корабль мог успешно использовать недавно установленную на нем систему радиоэлектронной борьбы. Еще два дрона хуситов, принимавшие участие в атаке, были сбиты с курса и удалились.

Источник изображения: topwar.ru

Кадры с уничтожением хуситских беспилотников опубликовали в сети королевские военно-морские силы Нидерландов, которые вместе с военно-морскими силами Греции принимают участие в операции «Аспид», начатой Евросоюзом с целью защиты гражданского судоходства в регионе Красного моря и Аденского залива.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах мы видим, как сначала в сторону кораблей летит беспилотный летательный аппарат. Затем над морем поднимается столб дыма – на месте падения беспилотника, пораженного корабельным орудием.