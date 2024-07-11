Saab поставит МНО Литвы мобильные ЗРК ближнего действия MSHORAD

ЦАМТО, 10 июля. Шведская компания Saab 9 июля объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы контракта на поставку мобильных ЗРК ближнего действия MSHORAD.

Стоимость закупки ЗРК MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defence) составляет около 1,3 млрд. шведских крон (по информации МНО Литвы – 147 млн. евро). Количество заказанных ЗРК не раскрывается. Поставки будут выполнены Saab Dynamics AB в период с 2025 по 2027 гг.

Заказ размещен в соответствии с условиями рамочного соглашения, заключенного Saab, Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и Агентством по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы в декабре 2023 года. Данное соглашение позволяет МНО Литвы размещать заказы на поставку ЗРК ближнего действия RBS-70 NG, в т.ч. в мобильной версии.

Контракт включает поставку самоходных пусковых установок MFU (Mobile Firing Unit), мобильных РЛС, системы командования и боевого управления (C2), предоставление пакета обучения и тренажеров RBS-70 NG. Перед поставкой заказчику Saab интегрирует ЗРК MSHORAD на шасси бронеавтомобилей JLTV производства американской компании Oshkosh.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, ЗРК MSHORAD предназначен для обеспечения защиты объектов и мест расположения войск от воздушных угроз. Основным преимуществом системы является ее мобильность. В настоящее время на вооружении ВС Литвы имеются устаревшие ЗРК RBS-70 и ЗУР Bolide.

Как сообщал ЦАМТО, в состав разработанного Saab ЗРК MSHORAD входят самоходная пусковая установка MFU с ПУ ЗРК RBS-70 NG, оснащенной тремя готовыми к пуску ракетами, и машина управления, оборудованная многоцелевой трехкоординатной РЛС Giraffe 1X и объединяющим все компоненты комплексом средств автоматизации GBAD C2.

Ранее Saab заявила, что MSHORAD является ответом на расширение в последних конфликтах спектра маловысотных угроз, включая коммерческие дроны, беспилотные летательные аппараты, барражирующие боеприпасы, вертолеты и другие цели. Мобильная система может быть оперативно развернута на опасном направлении и обеспечить как обнаружение, так и поражение средств воздушного нападения противника.