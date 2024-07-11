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ЦАМТО

Россия и Индия будут стимулировать производство в Индии запчастей к вооружению

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Модифицированный истребитель Су-30МКИ ВВС Индии (индийский военный номер SB129) с подвешенной под фюзеляжем сверхзвуковой ракетой BrahMos в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2023 в Бангалоре, февраль 2023 года
Модифицированный истребитель Су-30МКИ ВВС Индии (индийский военный номер SB129) с подвешенной под фюзеляжем сверхзвуковой ракетой BrahMos в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2023 в Бангалоре, февраль 2023 года.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 10 июля. Россия и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства.

Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано 9 июля на сайте Кремля.

"Стороны договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Индии...", – говорится в сообщении.

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Страны
Индия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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