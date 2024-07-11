Неожиданный источник. Откуда еще Украина может получить оружие

Сеул поставил Москву перед выбором между двумя Кореями

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Андрей Коц. На днях президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал Москву сделать выбор между двумя Кореями. По его словам, военное сотрудничество России с КНДР "представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе". При этом ранее в Сеуле допустили возможность поставок вооружений Украине. О том, что в теории может получить оттуда Киев, — в материале РИА Новости.

Азиатский гигант

Согласно Стокгольмскому международному институту исследования проблем мира, по оружейному экспорту Южная Корея — девятая на глобальном рынке 2018-2022-го. Это одно из двух азиатских государств, вошедших в число 25 крупнейших поставщиков. Второе — Китай (четвертое место). Сеул, долгие десятилетия остававшийся зависимым от иностранных технологий, сегодня обеспечивает нужды собственных вооруженных сил практически на 100 процентов.

Южнокорейские солдаты участвуют в антитеррористических учениях Источник изображения: © AFP 2024 / Jung Yeon-je

Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hyundai Heavy Industries, Kia Motors, Korea Aerospace Industries (KAI) — прямые конкуренты таких грандов западной промышленности, как немецкий Rheinmetall или американский Lockheed Martin. Южная Корея развивала ВПК вынужденно, чтобы защититься от недружественных соседей — КНДР, Китая и отчасти Японии. Но теперь военное производство приносит в казну немалые деньги.

Так, Польша, затеявшая масштабное перевооружение армии, уже заключила контракт на тысячу южнокорейских основных боевых танков K2 "Черная пантера". Ствольную артиллерию обновят 648 самоходных гаубиц К9 "Гром". А ВВС — 48 учебно-тренировочных самолетов FA-50. По сути, Варшава становится зависимой от Сеула. K2 — один из самых дорогих танков в мире (около 8,5 миллиона долларов каждый), так что корейцы очень неплохо заработают.

Танк K2 Black Panther Источник изображения: © Фото : Ministry of National Defense of the Republic of Korea

Причем по темпам производства вооружений Южная Корея значительно опережает Запад. Например, на заводе № 3 компании Hanwha Aersopace в Чханвоне несколько лет назад установили вторую сборочную линию и удвоили выпуск 155-миллиметровых самоходных гаубиц K9 до 160 в год. А в апреле запустили третью, и теперь будет 240. Франции по силам лишь 30 САУ CAESAR того же калибра.

При этом южнокорейские компании могут свободно адаптироваться к потребностям клиентов, а также передавать технологии и налаживать местное производство. В частности, в 2022-м Каир заключил с Сеулом контракт на 1,6 миллиарда долларов по гаубицам K9. Изготовление до 30 процентов комплектующих — в Египте.

Самоходная артиллерийская установка K9 Источник изображения: © Фото : Ministry of National Defense of the Republic of Korea

Наконец, еще одно немаловажное достоинство южнокорейской техники — большинство образцов нетрудно подогнать под стандарты НАТО. Что немаловажно для Украины, использующей западные вооружения.

Танки для ВСУ

В первую очередь в Киеве сейчас рассчитывают, видимо, на 155-миллиметровые снаряды — главный калибр артиллерийских систем НАТО. Сеул уже предоставил порядка 300 тысяч боеприпасов, но формально они принадлежали США, разместившим свои арсеналы на Корейском полуострове еще в 1950-е.

По выпуску артиллерийских снарядов в Южной Корее эксперты дают разные оценки — от 500 тысяч до полутора миллионов в год. Точных данных нет. В феврале в Сеуле сообщили о намерении наладить до конца года массовое производство их улучшенного активно-реактивного варианта дальностью до 60 километров.

Поставки основных боевых танков К2 маловероятны. По международной классификации, это единственная машина четвертого поколения, запущенная в серию. Особенность K2 — продвинутые информационно-управляющие системы: танковая, объединяющая все электронные компоненты в единую сеть, а также боевая, для тактического звена. Это позволяет обмениваться информацией на поле боя с другой боевой техникой и командными пунктами в режиме реального времени.

Основное орудие К2 — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, разработанная на основе немецкой RH-120. Автомат заряжания обеспечивает до 15 выстрелов в минуту. Комплекс активной защиты обнаруживает приближающиеся снаряды и ПТУР на расстоянии 150 метров и уничтожает их встречным зарядом. Это эффективная, но дорогая система — 600 тысяч долларов. И пока неизвестно, как она покажет себя против дешевых FPV-дронов.

Унифицировано с НАТО

Что касается самоходок K9 "Гром", тут у Киева больше шансов. Не секрет, что ВСУ очень не хватает гаубиц. Многие западные орудия уже уничтожены или серьезно повреждены. В НАТО опасаются передавать Киеву еще, чтобы не ослабить собственную обороноспособность.

Самоходная артиллерийская установка K9 Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Defense Citizen Network /

K9 выглядят подходящим решением. На изготовление одной САУ требуется всего три недели. Демонстрируя скорость, компания-производитель отгрузила 24 самоходки Польше еще в декабре прошлого года, спустя четыре месяца после подписания контракта. Варшава уже получила больше 50 единиц.

Орудие — CN98 собственной разработки, с дальностью стрельбы активно-реактивными снарядами (тоже южнокорейскими) до 55 километров. Впрочем, гаубице годится вся номенклатура натовских 155-миллиметровых боеприпасов — достаточно лишь ввести соответствующие поправки в баллистический вычислитель. По тактико-техническим характеристикам K9 мало отличается от, например, немецкой PZH-2000. Однако темпы производства у корейцев гораздо выше.

Помимо танков и ствольной артиллерии, Сеул мог бы поделиться с Киевом современными боевыми машинами пехоты K21 (близкий аналог российской БМП-3), бронетранспортерами K806 White Tiger, бронеавтомобилями, техникой инженерных войск, грузовиками. Вот только решится ли на это южнокорейское правительство — большой вопрос. Все-таки экономические связи с Москвой, несмотря на санкции, сохраняются. И в Сеуле сто раз подумают, прежде чем вставать на сторону противников России.