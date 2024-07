Неожиданный источник. Откуда еще Украина может получить оружие

Сеул поставил Москву перед выбором между двумя Кореями

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Андрей Коц. На днях президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал Москву сделать выбор между двумя Кореями. По его словам, военное сотрудничество России с КНДР "представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе". При этом ранее в Сеуле допустили возможность поставок вооружений Украине. О том, что в теории может получить оттуда Киев, — в материале РИА Новости.

Согласно Стокгольмскому международному институту исследования проблем мира, по оружейному экспорту Южная Корея — девятая на глобальном рынке 2018-2022-го. Это одно из двух азиатских государств, вошедших в число 25 крупнейших поставщиков. Второе — Китай (четвертое место). Сеул, долгие десятилетия остававшийся зависимым от иностранных технологий, сегодня обеспечивает нужды собственных вооруженных сил практически на 100 процентов.

Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hyundai Heavy Industries, Kia Motors, Korea Aerospace Industries (KAI) — прямые конкуренты таких грандов западной промышленности, как немецкий Rheinmetall или американский Lockheed Martin. Южная Корея развивала ВПК вынужденно, чтобы защититься от недружественных соседей — КНДР, Китая и отчасти Японии. Но теперь военное производство приносит в казну немалые деньги.

Так, Польша, затеявшая масштабное перевооружение армии, уже заключила контракт на тысячу южнокорейских основных боевых танков K2 "Черная пантера". Ствольную артиллерию обновят 648 самоходных гаубиц К9 "Гром". А ВВС — 48 учебно-тренировочных самолетов FA-50. По сути, Варшава становится зависимой от Сеула. K2 — один из самых дорогих танков в мире (около 8,5 миллиона долларов каждый), так что корейцы очень неплохо заработают.

Танк K2 Black Panther

Источник изображения: © Фото : Ministry of National Defense of the Republic of Korea