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РИА Новости

Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море

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Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий"
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Корветы ТОФ поразили субмарину "противника" на учениях в Восточно-Китайском море

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.

По легенде учений, корветы получили разведданные о том, что в районе маршрута их перехода находится субмарина "противника", которая следит за российскими кораблями. В воздух был поднят вертолет Ка-27ПС, который также начал искать "вражескую" подлодку.

"В результате противолодочной деятельности экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала предприняли попытку принудить подлодку к всплытию. После ее отказа выполнять указанные требования боевые расчеты корветов "Резкий" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину, применив торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.

Учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В поход корабли вышли из Владивостока 8 июля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ка-27ПС
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
ТОФ
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