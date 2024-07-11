Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море

Корветы ТОФ поразили субмарину "противника" на учениях в Восточно-Китайском море

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.

По легенде учений, корветы получили разведданные о том, что в районе маршрута их перехода находится субмарина "противника", которая следит за российскими кораблями. В воздух был поднят вертолет Ка-27ПС, который также начал искать "вражескую" подлодку.

"В результате противолодочной деятельности экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала предприняли попытку принудить подлодку к всплытию. После ее отказа выполнять указанные требования боевые расчеты корветов "Резкий" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину, применив торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.

Учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В поход корабли вышли из Владивостока 8 июля.