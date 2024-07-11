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ТАСС

Япония предоставит Украине партию техники для разминирования

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Ожидается, что поставка будет осуществлена до конца года

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Японские власти предоставят Украине очередную партию техники для разминирования в рамках двусторонних договоренностей о поддержке. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии.

"Правительство Японии предоставит четыре большие машины для разминирования Государственной службе по чрезвычайным ситуациям [ГСЧС] Украины через Японское агентство международного сотрудничества. Разминирование и утилизация неразорвавшихся боеприпасов не только важны для обеспечения безопасности жителей, но также являются частью усилий по восстановлению инфраструктуры", - отмечается в сообщении ведомства.

Ожидается, что поставка будет осуществлена до конца текущего года. Помимо этого, японская сторона проведет курс обучения по разминированию для сотрудников ГСЧС Украины.

Япония и Украина в июне подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Кроме того, в течение 2024 года Киев получит от Токио $4,5 млрд. В соответствии с японским законодательством и действующей конституцией, Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.

Токио ранее уже оказывал помощь Киеву в области обезвреживания мин. Так, Япония передала Украине четыре установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов. 

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