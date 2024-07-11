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Обзор реакции американских и британских СМИ на встречу Путина и Моди

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9 июля 2024. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
9 июля 2024. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © РИА Новости Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди продолжает волновать мировые СМИ. Авторы статей в американской и британской прессе пишут об укреплении экономических и политических связей России и Индии и о том, что это значит для Запада.

Financial Times обращает внимание на увеличение объемов торговли между Россией и Индией:

Нарендра Моди и Владимир Путин договорились о расширении торговли между двумя странами, бросив вызов попыткам Запада надавить на российскую экономику из-за спецоперации на Украине.

Во время визита Моди в Москву в понедельник и вторник главы двух государств пообещали увеличить ежегодный объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 65 миллиардов. Индия будет импортировать больше российской нефти и удобрений и стремиться экспортировать больше сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Издание также отмечает стремление двух стран вести торговлю в национальной валюте:

Индия и Россия продвигают внутренние платежные системы в торговле <...>. Максим Орешкин, экономический советник Путина, заявил, что Индия и Россия уже ведут 70% торговли в своих национальных валютах.

Об укреплении экономических связей России и Индии сообщает и Reuters:

Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в различных отраслях — от атомной энергетики до судостроения.

Российская государственная атомная корпорация "Росатом" заявила, что обсуждает возможность строительства еще шести атомных энергоблоков в Индии; Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения в области фармацевтики, судостроения и образования; а второй по величине российский банк рассказал об усилиях по облегчению потоков платежей по мере роста торговли между двумя странами.

The Washington Post, в свою очередь, пишет о том, какой сигнал направил Западу визит Моди:

В то время как Моди совершает свой первый визит в Россию после начала спецоперации на Украине в 2022 году, появляющиеся в Москве изображения Моди, обнимающего российского президента, дают четкий сигнал о том, что южноазиатский гигант будет поддерживать глубокие связи с Россией, несмотря на усилия администрации Байдена. Это также показывает, что Путин не настолько изолирован, как надеялся Белый дом.

Автор статьи в The Guardian объясняет, почему связи с Россией представляют большую важность для Индии – настолько, что она отказывается поддаваться давлению Запада:

Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни, восходящие к временам холодной войны, и Россия уже давно является крупнейшим поставщиком оружия в Индию. С момента своего избрания в 2014 году Моди установил взаимопонимание с Путиным: лидеры двух стран провели более 20 встреч.

<...>

Индия отказалась присоединиться к западным странам в осуждении российской спецоперации и воздержалась от всех голосований в ООН, осуждающих Россию. Она также охотно стала крупнейшим покупателем российской нефти, по-прежнему направляя миллиарды в казну страны, что, по мнению некоторых, подрывает усилия Запада по введению санкций.

А The Telegraph отмечает, что Моди предпочел встречу с Путиным саммиту НАТО, который проходит в эти же дни:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве во вторник, стремясь углубить отношения между двумя ядерными державами в то время, когда лидеры НАТО собрались в Вашингтоне.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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