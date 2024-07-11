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Интерфакс-АВН

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны - власти

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Флаг Великобритании. Архивное фото
Флаг Великобритании. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство намерено расходовать 2,5% ВВП на оборону, а также сообщил, что на следующей неделе начнется стратегическая ревизия оборонного сектора.

"Обзор определит будущую оборонную стратегию Великобритании, необходимые возможности и наметит дорожную карту для достижения 2,5% ВВП на оборону", - говорится в сообщении, опубликованном канцелярией Стармера.

"Когда мы сталкиваемся с многочисленными угрозами внутри страны и за рубежом, мы должны быть уверены, что готовы защитить себя. Вот почему я немедленно распорядился провести всестороннюю проверку, которая обеспечит обороноспособность Великобритании на будущее", - сказал Стармер.

Отмечается, что в обзоре будет рассмотрен характер угроз, с которыми сталкивается Лондон, а также возможности, необходимые для их устранения.

"Это включает в себя формирование наших вооруженных сил и их готовность к ведению боевых действий, укрепление наших оборонных партнерств, разработку новой стратегии оборонной промышленности, обеспечение нашего военного персонала необходимыми возможностями и навыками, а также проведение реформы закупок", - уточнили в офисе премьер-министра.

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Страны
Великобритания
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