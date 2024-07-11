Зеленский заявил, что обещанных Киеву систем ПВО "не может быть достаточно"

Президент Украины также признал, что ожидаемые F-16 в том количестве, которое обещают передать союзники, не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, "не может быть достаточно", равно как истребителей F-16, поступления которых на Украине ожидают летом.

"Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут", - сказал Зеленский, выступая на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. Он признал, что российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые дроны и ракеты.

Зеленский также признал, что ожидаемые Киевом истребители F-16 в том количестве, которое обещают передать союзники, не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. "F-16. Все говорят, что это важное решение - дать Украине F-16, мы надеемся получить их летом. <...> Проблема с количеством и со сроками [поставки]. Будем честными. <...> Это ничто. Нам нужно 128. И эти цифры есть у союзников", - заявил он.

Украине ранее было передано четыре комплекса Patriot. В каждый комплекс входят радарные системы и несколько пусковых установок. В Киеве при этом заявляли, что для защиты воздушного пространства страны необходимо не менее семи таких комплексов. 5 июля посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что в страну доставили третий комплекс из Германии. О планах передать Киеву по одному комплексу Patriot ранее заявили Румыния и Нидерланды.

Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Вашингтоне с речью по случаю 75-летия НАТО, сообщил, что США и их союзники приступают к передаче Украине дополнительных стратегических и тактических систем противовоздушной обороны, в том числе Patriot и NASAMS. По его словам, США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО.

Одновременно Белый дом распространил совместное письменное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, в котором уточняется, что речь идет о передаче Киеву в качестве стратегических систем ПВО "дополнительных батарей [зенитно-ракетного комплекса] Patriot", компонентов к нему и системы SAMP-T. Под тактическими средствами ПВО понимаются системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, поясняется в документе. В нем говорится, что системы Patriot пожертвованы США, Германией и Румынией, компоненты к ней - Нидерландами и другими партнерами, SAMP-T - Италией.