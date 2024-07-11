В Подмосковье завершили подготовку первые инструкторы по противодействию БПЛА

В Минобороны сообщают, что во время курсов профессионалы помогают выбрать правильную стратегию для поражения малоразмерных целей на основе опыта, полученного ими в ходе спецоперации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа (МВО) по противодействию малоразмерной беспилотной авиации с применением упражнений стендовой стрельбы из гладкоствольных ружей завершился на полигоне Алабино. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На подмосковном полигоне Алабино завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малоразмерной беспилотной авиации с применением упражнений стендовой стрельбы из гладкоствольных ружей", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что в дальнейшем инструкторы-методисты будут направлены в тыловые районы зоны проведения СВО для непрерывного обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений Западной группировки войск.

Как отметил начальник отдела управления боевой подготовки МВО Григорий Лазуткин, в ходе обучения используются метательные машинки для стендовой стрельбы, которые удалось приспособить для эффективного обучения личного состава.

"В целом имитируется стрельба по движущимся в сторону защищаемых объектов разведывательных и ударных коптеров противника, которые резко меняют направление движения, высоту и могут идти с разной скоростью", - рассказал инструктор с позывным Дед, его цитирует военное ведомство.

В Минобороны также добавили, что во время курсов инструкторы помогают выбрать правильную стратегию для поражения малоразмерных целей на основе опыта, полученного ими в ходе спецоперации.

"Основным средством борьбы [с БПЛА] является радиоэлектронная борьба <…>. Мы учим по системе: обнаружить, подавить и после этого уничтожить гладкоствольным оружием. Для обнаружения используются различные анализаторы спектра частот, то есть перехватывается связь управления между дроном и оператором <…>. Также с помощью спектрального анализатора и с помощью узконаправленной антенны можно достаточно уже четко определить, в какой стороне или на каком азимуте от вас находится дрон", - рассказал инструктор с позывным Ворчун.