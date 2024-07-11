Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58

ГМКБ "Радуга": новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность за время СВО, но и они нуждаются в доработке, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков.

АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам, как разработчикам, информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58. Конечно же, как я говорил выше, требуется доработка и этих ракет, потому что условия на поле боя постоянно меняются и усложняются", - сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, возможна доработка даже тех модификаций, которые еще не применялись в ходе СВО.

"Мы постоянно совершенствуем и систему наведения, и другие системы изделий, для обеспечения необходимого результата в условиях современного вооруженного конфликта", - сказал Богатиков.

При этом он подчеркнул, что противник тоже не стоит на месте и совершенствует свои средства противодействия.

"В результате доработки наших ракет, показавшие свою эффективность в 2022 году, в настоящий момент уже недостаточны. Поэтому идет постоянная работа, целью которой является обеспечение воинов СВО эффективным оружием с необходимой точностью применения", - сказал Богатиков.