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ТАСС

США и союзники намерены выделить Украине более $1 млрд на укрепление ПВО

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Комплекс ПВО Patriot
Комплекс ПВО Patriot.
Источник изображения: Sebastian Apel/ U.S. Department of Defense, via AP

Американский лидер Джо Байден ранее заявлял, что Соединенные Штаты и союзники приступают к передаче Киеву дополнительных стратегических и тактических систем ПВО, в том числе Patriot и NASAMS

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники выделят Украине свыше $1 млрд на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Авторы заявления выразили "признательность коалиции из более чем 50 стран, продолжающих оказывать военную поддержку Украине", а также участникам инициативы, "в рамках которой партнеры обязались выделить более $1 млрд" на укрепление системы ПВО Украины. "Мы также приветствуем проводимую НАТО работу, направленную на поддержку усилий Украины по созданию унифицированной с НАТО и интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны", - отмечается в документе.

Выступая во вторник в Вашингтоне на мероприятии по случаю 75-летия НАТО, ставшем фактически церемонией открытия саммита Североатлантического альянса, который будет идти в американской столице до 11 июля, американский лидер Джо Байден заявил, что США и союзники приступают к передаче Украине дополнительных стратегических и тактических систем ПВО, в том числе Patriot и NASAMS. Кроме того, он напомнил об уже объявленном ранее Вашингтоном решении передавать в приоритетном порядке Киеву выпускаемые американским военно-промышленным комплексом перехватчики для систем ПВО. 

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Италия
Нидерланды
Румыния
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
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