Перевооружайтесь прямо сейчас или столкнетесь с угрозой глобального конфликта, предупреждает бывший армейский начальник (The Times, Великобритания)

Экс-глава Генштаба Сандерс: Великобритания не выдержит и месяца конфликта

Россия, Китай и Иран — новые державы "Оси", которые еще более опасны, чем нацисты в 1939 году, заявил генерал Патрик Сандерс в интервью газете The Times по случаю окончанию своей службы. Бравый военный не скупится на звучные характеристики — видимо, совсем позабыв, кто на самом деле разгромил Гитлера.

Генерал Патрик Сандерс считает, что острый конфликт с Россией неизбежен, и вероятность его возникновения только увеличится, если Запад не предпримет меры прямо сейчас.

Покидающий пост начальник Генерального штаба призвал Великобританию и НАТО "проснуться" и осознать реальную угрозу глобального конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну вот уже в ближайшие пять лет.

Патрик Сандерс, бывший начальник Генерального штаба, настаивает на том, что у альянса есть время до конца этого десятилетия, чтобы перевооружиться и отразить российское нападение.

Сандерс назвал Россию, Китай и Иран новыми Державами "Оси" (военно-политический блок времён Второй мировой войны, в который входили Германия, Япония, Италия — прим. ИноСМИ), и подчеркнул, что они представляют даже большую угрозу, чем нацисты в 1939 году. Причина тому: "Они более согласованы в своих действиях, чем страны Оси того времени" (Россия на намеревается нападать на Европы. Подобные бредни "военных" и "специалистов" — очередное доказательство того, что с фантазией у западных пропагандистов пропагандистов все очень туго — прим. ИноСМИ).

Вооруженный конфликт с Россией и ее новыми союзниками можно избежать, настаивает он. Но все более вероятно, что Великобритания и НАТО не собираются перевооружаться и что-либо менять.

Генерал сообщил: "Согласно оценкам, у нас есть от пяти до десяти лет, прежде чем Россия наберется сил и начнет представлять такую угрозу, какую она явила на Украине в начале конфликта.

"Путин может отдать приказ о проведении хоть и не таких серьезных операций как на Украине, но они все еще могут подразумевать захват территорий", — добавил он.

"Если мы предпримем необходимые меры, устраним недостатки нашей системы безопасности, модернизируем наши вооруженные силы и стабилизируем общественные настроения, то мы предотвратим эту угрозу. Если мы будем сидеть сложа руки, то Россия, Китай и Иран начнут действовать".

По мнению Сандерса, вооруженные силы Великобритании уже годятся для того, чтобы повторить вторжение в южный Ирак, которое они совершили в 2003 году, или же вновь захватить Фолклендские острова, как это было в 1982 году.

Он отметил: "Смогли бы мы собрать две бригады, которые брали Фолклендские острова? Да, конечно, могли бы. Но сможем ли мы доставить их туда? Нет".

Комментарии Сандерса перекликаются с высказываниями экс-директора одного из управлений британского министерства обороны Роба Джонсона (Rob Johnson), который на прошлой неделе заявил, что Великобритания "не готова сражаться и не сможет победить в конфликте любого масштаба". Однако Сандерс сказал: "Я не могу полностью согласиться с Робом. Я считаю, что мы не в состоянии вести лишь продолжительные по времени конфликты. Хотя, впрочем, Роб был не так уж и далек от истины".

Генерал отказался раскрыть точный размер запасов артиллерийских снарядов и ракет, добавив: "Эта информация засекречена, но от нее у вас на затылке волосы встанут дыбом".

Сандерс также выступил с серьезным предупреждением относительно способности вооруженных сил защитить Великобританию от различного рода атак.

Говоря о национальной безопасности, Сандерс подчеркнул: "Мы очень эффективно боремся с террористическими угрозами. Наша способность защищаться в киберпространстве лучше, чем у большинства стран. У нас определенно есть проблемы. Наша способность защищать подводную инфраструктуру улучшается".

"Помимо всего, мы плохо справляемся с высокоточными ракетами большой дальности. Противовоздушная оборона — это наше слабое место. Нам нужно вложить много инвестиций, чтобы защитить небо, а также подводные кабели, которые могут пострадать от российских диверсий".

"Нам необходимо убедиться, что наш национальный производственный потенциал может быть задействован, чтобы мы могли восстановить запасы и при необходимости так же быстро перепрофилировать производство, как мы это сделали во время пандемии".

"Это усилия всей страны. Мы вошли в эпоху, когда военные операции проводятся небольшими профессиональными военными группировками и не особо касаются остальной части страны. И это было актуально, пока угрозы были относительно низкого уровня и носили дискретный характер. Но если мы ставим задачу справиться с нынешней угрозой, то необходимо задействовать усилия всей страны".

Новый премьер Великобритании Кир Стармер пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП — но только тогда, когда ситуация с бюджетом стабилизируется.

На своей первой пресс-конференции в прошлую субботу лидер лейбористов предупредил, что увеличение расходов можно и избежать. Он подчеркнул: "Это должно быть сделано в соответствии с нашими финансовыми возможностями. В отличие от предыдущего правительства мы не будем делать вид, что у нас есть деньги, хотя в реальности это совсем не так".

Сандерс заявил, что даже цифра в 2,5% слишком мала для того, чтобы войска могли справиться со всеми текущими задачами.

Он сказал: "В настоящий момент то, что от нас требует правительство, выходит далеко за рамки наших финансовых возможностей. Сейчас мы выполняем ряд задач, которые являются действительно финансово затратными. Одной из приоритетных задач является обновление сил ядерного сдерживания, что нам как никогда необходимо".

"Но мы пытаемся совмещать это одновременно с модернизацией ВВС, ВМС и армии, пополнением пустых магазинов, восстановлением нашей оборонной промышленной базы и обеспечением социальной поддержкой всех слоев населения. Но в нынешней ситуации выполнить все задачи очень сложно".

Сандерс впервые привлек внимание публики еще два года назад, когда только вступил в должность начальника Генерального штаба. Еще тогда он предупредил, что мир переживает "момент 1937 года". Он считает, что, хотя его предупреждение и было услышано, это в итоге не привело к перенаправлению инвестиций в национальную оборону страны, на что генерал "очень надеялся".

Сандерс также разочарован тем, какое место в ходе предвыборной кампании в Великобритании было уделено обсуждению вопросов обороны и безопасности. "Они явно отсутствовали", — сказал он. "В настоящее время политические дебаты в Великобритании направлены на то, чтобы оградить общество от реальных проблем ".

Новый глобальный конфликт масштабов Второй мировой войны "маловероятен, но вполне возможен", утверждает он.

НАТО сталкивается с очагами напряженности по всему миру: деятельность России в Восточной Европе, отношения с Китаем, "растущей державой, имеющей амбиции территориального расширения", активность Ирана на Ближнем Востоке и сложные отношения с Северной Кореей.

Сандерс пояснил: "Каждая из этих стран является зачинщиком конфликтов. Их всех объединяет то, что они образуют новую „Ось“".

"На этот раз разница в том, что они более согласованы, чем Державы „Оси“ того времени. Есть потенциал для появления конфликта, который может распространиться как рак. Все это может иметь очень серьезные последствия".

Генерал также считает, что уже можно наблюдать раннюю стадию глобального конфликта. "Путин рассказал о своих намерениях править и доминировать над ближним зарубежьем России. И он уже сделал большую часть из того, что обещал", — сообщил он. "Так насколько же это вероятно? В каком-то смысле это уже происходит".

Сандерс также считает, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и может выиграть только в том случае, если НАТО начнет действовать активнее.

Он назвал план Дональда Трампа по принуждению Украины к мерным переговорам катастрофой, так как это только усугубит конфликт и "обеспечит поддержку Путину".

Хотя НАТО и остается "самым мощным и успешным альянсом в истории, ему не хватает способности предпринимать активные действия, а уровень готовности все еще намного ниже того, что был в конце холодной войны", — утверждает он.

Он сказал: "Все, что было сделано НАТО за последние пару лет для разработки оперативного подхода к защите от России, теперь нуждается в ресурсах. Эти ресурсы не выделяются с той скоростью, которая бы нас устроила".

Его предупреждения также перекликаются с призывами восточных государств — членов НАТО, граничащих с Россией, которые на этой неделе обратятся к лидерам альянса в Вашингтоне — в том числе к Стармеру — с просьбой повысить минимальный уровень национальных военных расходов с 2 до 3 процентов от ВВП.

Несмотря на значительное увеличение расходов, 20 из 31 члена НАТО, включая Францию и Германию по-прежнему тратят на оборону менее 2 процентов ВВП. Для сравнения, Польша тратит 4,1 процента, а Эстония — 3,4 процента. Сандерс настаивает на том, что он сделал все возможное, чтобы донести свои аргументы до министров во время службы, но он "несколько раз" подумывал об отставке, когда его и других игнорировали.

Он сказал: "Я много думал об этом- из-за опасений, что мы не действуем в том масштабе и темпе, которые необходимы для реагирования на угрозы, или что мы не заменяем или не пополняем запасы оборудования, которое мы отдаем".

Он решил остаться на своем посту, потому что считал, что это "не оказало бы никакого влияния". Генерал объяснил: "Я не настолько самолюбив, чтобы думать, что моя отставка имела бы эффект больший, чем заголовки-однодневки в прессе — поэтому я решил, что лучше продолжать высказывать свое мнение".

Сандерс также придерживается другой спорной идеи, которую он озвучил в январе, когда призвал Британию создать "гражданскую армию", чтобы быть готовой к растущей угрозе конфликта. Настаивая на том, что он прошел все необходимые процедуры допуска для выражения данной позиции, он не опроверг сообщения о том, что ему отказал его начальник, адмирал Энтони Радакин (Antony Radakin), начальник штаба обороны.

"У нас с Тони состоялся откровенный разговор", — сказал он и добавил: "Это не первый случай в моей карьере, когда я получаю нагоняй".

Он также осудил предвыборное обещание консерваторов вернуть форму обязательной службы в армии, назвав его "самым бесполезным из того, что произошло на этих выборах", а также "плохо продуманным".

Отдавая предпочтение добровольной системе прохождения службы, он сказал: "Это отравило дискуссию. Идея навязать какую-то систему наказаний за отказ от службы в армии настроила против нее тех самых людей, которым мы хотим объяснить положительные стороны этого — поколение ровесников моего сына, которое считает меня воплощением дьявола".

Автор: Том Ньютон Данн (Tom Newton Dunn).