Столтенберг: НАТО считает самым большим риском для себя "победу России на Украине"

Генсек альянса призвал все страны организации еще интенсивнее поддерживать Киев на поле боя

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. НАТО считает самым большим риском для себя "победу России на Украине", итог этого конфликта определит глобальную систему безопасности на десятилетия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на торжественной церемонии открытия саммита НАТО.

"Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить", - сказал он. По его мнению, победа РФ также усилит "авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае". "Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия", - отметил Столтенберг, призвав все страны альянса еще интенсивнее поддерживать Украину на поле боя, но не упомянув о перспективах ее приема.