infoBCICS: Украина требует от Запада подводные лодки

Бесконечное военное "хочу" Киева вышло на новый уровень, констатирует автор статьи для infoBCICS. Теперь Украина требует от своих союзников подводные лодки - чтобы закрепиться на Черном море и, ни много ни мало, стать "морской державой".

Лукас Лейрос

Непрекращающимся военным требованиям киевского режима воистину нет предела. Теперь Украина просит Запад поставить подводные лодки для эскалации военных действий в Черном море. На самом деле эта мера может серьезно обострить конфликт, но не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться каких-либо реальных военных успехов.

Глава ВМС Украины адмирал Алексей Неижпапа недавно заявил, что Киеву срочно нужны западные подводные лодки для усиления позиций в Черном море. По его словам, только развертывание подводных лодок позволит повысить стратегические возможности Украины и нанести эффективный урон расположенным в акватории российским силам

Неижпапа убежден, что Украина не сможет одержать "военную победу" на Черном море без подводных лодок, поэтому призывает западных партнеров как можно быстрее удовлетворить эту стратегическую потребность. Он подчеркивает, что большие субмарины бесполезны в этом регионе, учитывая местные географические условия. Однако, по его мнению, малые подводные суда необходимы для того, чтобы ВМС Украины могли "рассредоточиться", расширяя поле деятельности против военно-морских и береговых позиций РФ.

"Мы об этом думаем, они нужны нам — подводные лодки. Они должны быть в составе ВМФ (...) Остановиться только возле Одессы — это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, раскидать флот по всему Черному морю и использовать всю его площадь (...) Таким образом, Украина может превратиться из прибрежного государства в морскую державу", — заявил он.

Важно подчеркнуть, что у Украины уже практически нет военно-морского флота. Начиная с 2022 года ВМС Украины подвергаются сильным ударам со стороны России, и от этого вида вооруженных сил уже практически ничего не осталось. Киеву время от времени удается нанести урон военно-морским позициям России в Черном море. Он уже потопил несколько российских военных кораблей, что сильно взбудоражило западную пропагандистскую машину: американские и европейские газеты называют такие случаи "великими победами" (которые невероятно преувеличены западной пропагандой — прим. ИноСМИ). Однако эти действия обусловлены помощью НАТО — в основном американскими и британскими беспилотниками и спутниками — в Черноморском регионе. Заслуга ВМС Украины в этих атаках минимальна — это почти полностью операции Запада.

В последнее время Россия постепенно ужесточает меры в портовых зонах Украины, особенно близ Одессы. Данные разведки показывают, что киевский режим использует гражданские объекты в военных целях, прячет оружие и боеприпасы на зерновых складах, а также перевозит оружие на гражданских судах. Терпение Москвы в отношении такого рода незаконной деятельности постепенно иссякает — часто проводятся бомбардировки с целью предотвратить военное использование одесских портов.

Военно-морской фронт специальной военной операции (СВО) всегда был второстепенным с точки зрения его стратегических аспектов. Конфликт решается на суше и в воздухе. Российские войска продвигаются вглубь новых регионов и на север Украины. В небе свободно кружат российские истребители и беспилотники. Слабость украинской ПВО позволила России уничтожить несколько вражеских танков и военных машин.

На море приоритетом России является защита собственных прибрежных регионов, предотвращение вторжения террористов в такие регионы как Крым и Краснодарский край. Россия может использовать свои военно-морские позиции для проведения крупных рейдов на Одессу, что значительно приблизит цели специальной военной операции. Однако Москва по-прежнему ставит одной из своих главных целей достижение военных целей умеренными действиями, без больших жертв среди гражданского населения, поэтому крупномасштабных вторжений стараются по возможности избегать.

Великобритания стала агентом дестабилизации в Черном море. Не только военное программное обеспечение, но и британские коммандос использовались киевскими силами на морском поле боя. Соединенные Штаты также играют решающую роль, в основном посредством технической помощи, предоставляя Киеву разведывательные и геолокационные данные для планирования террористических атак. В этом смысле, какой бы эскалационной и безответственной ни казалась попытка Запада предоставить Украине подводные лодки, такую возможность исключать не следует.

Вместо того, чтобы нанести ущерб России и создать стратегическое преимущество для Украины, такой шаг лишь еще больше подорвет украинские позиции в Черном море. Российский ответ будет осуществляться путем эскалации военных действий на военно-морском фронте. До сих пор Москва не показывала противнику свой реальный военно-морской потенциал, но ситуация может быстро измениться.

В нынешних обстоятельствах любые эскалационные меры, предпринимаемые Украиной, будут иметь негативные последствия для самого киевского режима. Для ВСУ нет ничего опаснее, чем принятие решений, которые будут испытывать терпение России.