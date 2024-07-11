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Известия.ru

Хлеб на ствол: разработана мобильная кухня-пекарня для армии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня. Новый комплекс установлен на шасси высокопроходимого грузовика, в кузове которого расположены пекарня, специальное устройство для разогрева полуфабрикатов и склад продуктов. Такая кухня может обеспечивать горячей едой до роты солдат в течение трех дней. Эксперты отмечают, что новинка повысит эффективность снабжения солдат и офицеров горячей едой и хлебом в полевых условиях, что положительно скажется на боеспособности подразделений.

Для российской армии разработана мобильная кухня-пекарня. Новый комплекс установлен на шасси высокопроходимого грузовика, в кузове которого расположены пекарня, специальное устройство для разогрева полуфабрикатов и склад продуктов. Такая кухня может обеспечивать горячей едой до роты солдат в течение трех дней. Эксперты отмечают, что новинка повысит эффективность снабжения солдат и офицеров горячей едой и хлебом в полевых условиях, что положительно скажется на боеспособности подразделений.

Три в одном

Мобильная кухня-пекарня разработана для продовольственной службы Вооруженных сил РФ. Всё необходимое оборудование, позволяющее объединить кухню, пекарню и склад для хранения продуктов, находится в закрытом кузове грузовика. Он установлен на шасси высокопроходимого «КамАЗ-5350». Для приготовления еды и хлеба предлагается использовать полуфабрикаты, в том числе из сублимированных продуктов, которые сейчас широко распространены, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Запас продуктов рассчитан на то, чтобы повара без пополнения запасов могли кормить до роты солдат в течение трех дней. При необходимости в условиях боевых действий комплекс позволит обеспечить горячей едой и хлебом до 500 бойцов в течение часа.

Собеседники «Известий» рассказали, что внутреннее пространство кухни-пекарни разделено на несколько зон. В передней части кузова расположено специальное устройство, позволяющее изготавливать из полуфабрикатов свежий хлеб. Здесь же в стене фургона предусмотрено окно для его раздачи. В центральной части оборудовано место для кухни.

В задней части расположен склад для полуфабрикатов хлеба и кассет с сублимированными продуктами, а также специальный кипятильник. Личному составу горячие блюда выдаются через окно в торце кузова.

Сублимированные продукты предлагается готовить с помощью специального кипятильника, который может подогревать воду до температуры 80–90 градусов и подавать ее в кассеты с сублимированными полуфабрикатами, доводя их до готовности в течение нескольких минут.

По расчетам разработчиков, новая кухня-пекарня позволит сократить на 30% объемы перевозки продовольствия и расход дизельного топлива, на 70% уменьшить время, необходимое для приготовления пищи. Это в итоге позволит сократить на 30% парк технических средств продовольственной службы в армейских соединениях.

Без полевой кухни армия не воюет, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Знаменитая фраза «война войной, а обед по распорядку» касается как раз этого, — напомнил он. — Если всё время сидеть на сухпайке, то здоровье бойцов будет не ахти, и в атаку они не так охотно бегать будут. Нужно полноценное горячее питание, белки, углеводы. Раньше были отдельно буксируемые кухни, отдельно хлебопечки. Сейчас же мы получаем, по сути, всё в одном, что, конечно же, лучше.

Сила кухни

Сейчас у нас в армии нет такого универсального комплекса — это, безусловно, инновационный проект, считает доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Получается, что такой комплекс сможет обеспечить взвод или роту не только свежей и горячей едой, но и хлебом, — отметил он. — Полевая кухня рассчитана на то, чтобы приготовить еду для четырех рот, но сейчас часто действуют более компактные соединения, им такие мощности излишни. Еще один плюс — мобильность. Полевой кухне надо сделать остановку, чтобы начать приготовление пищи. Новый комплекс позволяет многое сделать на ходу — испечь первые партии хлеба, нарезать салаты. Это сокращает время готовки, а кроме того, позволяет кормить людей на марше. Возимый склад продуктов — это гарантия автономности действия подразделения. Всё это повышает эффективность снабжения солдат и офицеров горячим питанием и хлебом в полевых условиях.

Эксперт отметил, что наши военные повара всегда были «мастерами своего дела» и новый комплекс освоят без проблем.

— С советских времен их готовят в школе военных поваров в одном из крупных гарнизонов в Московской области, — напомнил Перенджиев. — Туда всегда существовал отбор наиболее достойных бойцов, были строгая дисциплина и хорошее обучение. Наш повар получает стрелковую подготовку — знает, как обращаться с автоматом и гранатами, может постоять за себя, морально устойчив. Но, само собой, он отлично готовит. Еще несколько лет назад на международных армейских соревнованиях к нашим полевым кухням вставали в очередь военнослужащие стран НАТО.

Тысячи буханок

Сейчас в зоне проведения специальной военной операции российской армией развертываются новые полевые хлебозаводы. В частности, они есть у Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки «Днепр» в Запорожской области и группировки войск «Юг» на донецком направлении.

Хлебопекари Новороссийского соединения ВДВ перемещаются за передовыми частями и выпекают в сутки более 3 тыс. буханок хлеба для военнослужащих и мирных жителей освобожденных от ВСУ населенных пунктов. От закладки теста до готовой буханки проходит 50 минут. Горячий хлеб сразу доставляют на линию боевого соприкосновения.

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Юг» развернули передвижной полевой хлебозавод. За сутки он позволяет выпекать около 2 т хлеба, который доставляется на позиции боевых подразделений на донецком направлении. Важно, что производственные возможности комплекса полностью перекрывают потребности российской группировки.

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Источник изображения: iz.ru

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