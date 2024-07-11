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Твердотельные батареи сделали полностью перерабатываемыми

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Фото: John D. London / Shutterstock / Fotodom
Фото: John D. London / Shutterstock / Fotodom.

ACS Energy Letters: материалы аккумуляторов научились разделять ради экологии

Американские ученые спроектировали твердотельный аккумулятор, который можно полностью переработать. Исследование было опубликовано в журнале ACS Energy Letters.

Специалисты отметили, что перезаряжаемые твердотельные литиевые батареи являются безопасной альтернативой стандартным литий-ионным аккумуляторам. Однако переработать их и запустить в повторное производство было сложно, пока ученые не научились отделять материалы друг от друга.

В статье говорится, что большинство основных компонентов аккумулятора невозможно переработать, так как при эксплуатации батареи они превращаются в так называемую «черную массу». Специалисты попробовали разделить электрод и электролит полимерным слоем.

Затем инженеры создали из восстановленных металлов и электродов композит. «Мы объединили восстановленные электроды с восстановленными порошками композитного твердого электролита», — объяснил ноу-хау автор научной работы По-Хао Лай. После этого из получившихся материалов удалось собрать новый аккумулятор. По словам ученых, несмотря на успех, появление экологичных твердотельных литиевых батарей на рынке произойдет еще не скоро.

В начале июля специалисты Чикагского университета (США) спроектировали твердотельный аккумулятор без анода и с натрием, которым заменили литий. Получившуюся экологичную батарею предложили использовать в электрокарах и для хранения энергии.

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США
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