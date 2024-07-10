«Кругосветка» Орбана.

Большое кругосветное турне Орбана очень символично. Это предвестие перемен. Перемен в миропорядке и, кажется, без мировой войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев, прибыл в Москву для встречи с Президентм России Владимиром Путиным, потом отправился в Китай. Визит к председателю КНР Си Цзиньпину, а далее путь «миротворца» лежит в Вашингтон.

Таким образом, демарш венгерского лидера, принявшего председательство в ЕС, показывает что, не все в Европе хотят большой войны, к которой подталкивают заокеанские демократы.

В свою очередь, «мирная миссия 3.0» Орбана вызвала настоящую истерику у евробюрократов, от Венгрии уже требуют отказаться от председательства.

Обратим внимание на то, что Орбан сегодня формирует новый альянс в Европарламенте с единомышленниками в Австрии и Чехии. При этом всё больше сторонников мира появляется в Италии, во Франции и Германии. Лозунг этой группы «Сделать Европу снова великой». По сути, это калька с лозунга Трампа: «Сделать Америку снова великой».

Не стоит исключать, что ключом к пониманию миротворческой активности премьера Венгрии служат тесные связи с экс-президентом США Д.Трампом и на чью поддержку и рассчитывает Орбан.

Важно отметить, что в ЕС создаётся официальная фракция под верховенством Венгрии. При этом, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что полугодовое председательство Венгрии будет «миссией мира», параллельно раскритиковав остальных европейских политиков.

Вместе с тем, вокруг венгерского премьера формируется настоящая политическая сила и власть в ЕС, если рассматривать миротворчество Орбана в контексте формирования новой архитектуры безопасности в Европе.

Стоит отметить, что в ходе встречи Орбана с председателем КНР Си Цзиньпином, он выразил поддержку мирному плану Китая по урегулированию украинского конфликта. С его слов «Китай является ключевой державой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте».

Но, здесь имеется существенный камень преткновения. Ни Россия, ни Украина не хотят быть проигравшей стороной. Москва исходит из того, что на фронте наблюдаются успехи, а Киев из позиции, что ему запрещает Запад. Как выйти из этой патовой ситуации?

Если Орбану удастся решить эту не простую задачу и начать переговоры между Россией и Украиной, то у него получится навсегда вписать своё имя в историю. Но эта «игра» с очень высокими ставками, – здесь «либо пан, либо пропал».

Николай Крылов