"Непонимание природы противовоздушного боя". Можно ли сбить ракеты РФ с территории Польши?

Полковник Ходаренок назвал фантазиями перехват Польшей ракет РФ над Украиной

Владимир Зеленский в начале этой недели посетил Варшаву, где вместе с польским премьером Дональдом Туском подписал оборонное соглашение. По словам президента, договор подразумевает, что соседняя республика будет сбивать российские ракеты над территорией Украины. Возможно ли это и почему Польша высказывается в ином ключе, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Соглашение Варшавы и Киева о сотрудничестве в сфере безопасности, по словам Зеленского, предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве. Вот как политик написал об этом в своем Telegram-канале:

«Сегодня в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей. В этом беспрецедентном документе предусмотрено положение о сбитии в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Должны это реализовать».

Однако Туск на пресс-конференции после подписания документа выразился куда как более обтекаемо. Он разве что пообещал обсудить возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Премьер при этом уточнил, что стороны внесли в заключенное соглашение о безопасности пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО.

Разница между формулировками Зеленского («в этом беспрецедентном документе предусмотрено положение о сбитии в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов») и Туска («внесли пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с НАТО») очень большая.

Совершенно очевидно, что президент Украины выдает желаемое за действительное.

Patriot vs "Калибр"

В обстреле с территории Польши российских крылатых и аэробаллистических ракет (а также и БПЛА), находящихся в воздушном пространстве Украины, есть военно-политическая и военно-техническая стороны.

Что касается военно-политической стороны, то подобные шаги представляют собой самое непосредственное втягивание Польши в военный конфликт на Украине. Поэтому, как подчеркнул Туск, «подобного рода действия требуют общей ответственности Североатлантического альянса».

В мае 2024 года на Западе уже звучали идеи сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши и Румынии. Тогда подобные предложения поддержали несколько немецких парламентариев, считая, что эти меры снимут нагрузку с украинской ПВО.

В условиях среднепересеченной местности многофункциональными радиолокаторами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot крылатую ракету воздушного/морского базирования типа Х-101 или «Калибр» при высоте полета 50 м удастся обнаружить не более чем на дальности 16-18 км. Вполне возможно, что при малой радиолокационной заметности российских изделий эти показатели окажутся еще меньше.

При этом в случае выполнения боевой стрельбы встреча ракет с целью произойдет в лучшем случае примерно на дальности 11-13 км (скорее всего, даже меньше). При малейшем же промедлении (нерасторопности боевого расчета зенитного ракетного подразделения) Х-101/«Калибр» через несколько секунд выйдет из зоны поражения зенитного ракетного комплекса. То есть и зона пуска, и зона поражения ЗРК по таким целям весьма и весьма малы.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

А теперь представим, что зенитные ракетные батареи ВС Польши Patriot в соответствии с идеями Зеленского размещены вблизи государственной границы Украины. Причем прямо там их не поставишь, речь может идти об удалении от этого рубежа хотя бы на несколько километров.

Теперь вычитаем эти километры из реализуемой зоны поражения ЗРК Patriot по крылатым ракетам воздушного/морского базирования типа Х-101 или «Калибр».

В результате получаем узкую полосу земли шириной всего в несколько километров, которую можно будет в подобном случае прикрыть огнем зенитных ракетных войск. Обычно на таких удалениях от госграницы нет ни особо важных объектов, ни группировок войск.

О таких деталях зенитного ракетного прикрытия украинским политикам открытым текстом говорилось не один раз. И в очередной раз в Киеве своими фантазиями демонстрируют полное непонимание природы современного противовоздушного боя. Понятие равнопрочной по эффективности зенитной ракетной обороны президент Украины постоянно подменяет термином «закрыть небо». А это, между прочим, не одно и то же.

Легион добровольцев

Кроме того, по результатам визита в Польшу в своем Telegram-канале президент Украины написал:

«Мы будем сотрудничать по боевой авиации - уже переданных Польшей самолетов - и рассмотрим возможности дополнительной передачи. Зафиксировали в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. Он будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами».

Добровольческий украинский легион, как уточнил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве, будет комплектоваться гражданами Украины, находящимися в Польше, Литве и странах ЕС, желающими выступить на стороне ВСУ.

Тут надо заметить, что вовсе не для того за рубеж своей страны после 24 февраля 2022 года выезжали украинцы, чтобы впоследствии принимать участие в боевых действиях. Уж если граждан Украины на территории собственного государства приходиться ловить чуть ли не сетями для комплектования ВСУ, то вопрос, как это будет происходить на территории ЕС, что называется, открытый.

И самое главное - а кто же будет оплачивать оснащение добровольческого украинского легиона вооружением и военной техникой, боеприпасами и горючим, кто будет финансировать боевую подготовку этого объединения и, в конце концов, кто будет выплачивать денежное довольствие личном составу? На эти вопросы в Киеве предпочитают не отвечать.

В заключение следует заметить, что Зеленский по-прежнему находится в плену многочисленных как военных, так и политических иллюзий, и строевым шагом, с развернутыми знаменами ведет свою страну к демографической и цивилизационной катастрофе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок