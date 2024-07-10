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ТАСС

Эксперт сообщил, что РФ остается мировым лидером в развитии инженерных направлений

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Петр Дубров и Олег Новицкий
Петр Дубров и Олег Новицкий.
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Космонавт-испытатель Петр Дубров подчеркнул значимость высокого уровня образования, технических знаний и междисциплинарного профессионального опыта для работы в сфере космонавтики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия сохраняет передовые позиции по развитию инженерных направлений в мире, такое мнение высказал российский космонавт-испытатель, герой РФ Петр Дубров на форуме "Форсаж".

"Безусловно, мы всегда были и будем одной из самых передовых стран на нашей планете, потому что и наша [инженерная] школа, в первую очередь, и наша ментальность помогают растить очень энергичных профессионалов, людей, которые искренне любят и верят в нашу страну, в нашу Родину, и благодаря этим качествам они не просто помогают двигать вперед нашу науку, нашу промышленность, наше искусство, наш спорт, но и сами достигают самых высоких показателей", - приводит его слова пресс-служба форума.

Кроме того, он также подчеркнул значимость высокого уровня образования, технических знаний и междисциплинарного профессионального опыта для работы в сфере космонавтики.

Дубров выступил в рамках тематического блока, посвященного отраслевой идентичности.

Форум сообществ молодых специалистов "Форсаж - 2024" ежегодно проходит в Калужской области в рамках Десятилетия науки и технологий. В 2024 году ключевая тема форума - "Технологический суверенитет: безопасность, независимость, идентичность". Среди партнеров форума: ГК "Росатом", ПАО "Русгидро", ПАО "Россети". 

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Страны
Россия
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Росатом
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