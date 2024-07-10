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ТАСС

Столтенберг: украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Jason DeCrow

Генсек альянса отметил, что саммит в Вашингтоне предложит новые возможности для совместного производства вооружений

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

"Реальность войны на Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировал огромные пробелы в совместимости наших войск. Самый известный пример - это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот. Это прямая противоположность совместимости сил", - заявил он. Генсек подчеркнул, что саммит намерен не только принять решения об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Проекты
NATO
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