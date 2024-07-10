Войти
ТАСС

МО будет регламентировать применение боевой системы "свой-чужой" в России

480
0
+1
Идентификация «свой-чужой»
Идентификация «свой-чужой».
Источник изображения: Военный Осведомитель

В ведомстве отмечают, что в ходе отражения агрессии против России должна решаться задача определения государственной принадлежности обнаруженных объектов, как Вооруженных сил РФ, так и других войск, воинских формирований и органов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны (МО) РФ предлагает себя в качестве исполнительного органа, который будет устанавливать порядок боевого применения системы государственного опознавания ("свой-чужой") в России. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указа президента РФ.

"Предлагается наделить МО РФ компетенцией на установление порядка применения систем и средств государственного опознавания в РФ <...> и дополнить Положение о Минобороны России новым подпунктом в редакции: "устанавливает порядок боевого применения и обеспечения безопасности применения в РФ систем государственного опознавания и средств опознавания", - говорится в проекте указа, подготовленного российским военным ведомством.

В Минобороны отмечают, что в ходе отражения агрессии против России должна решаться задача определения государственной принадлежности обнаруженных объектов, как Вооруженных сил Российской Федерации, так и других войск, воинских формирований и органов. "Вместе с тем в настоящее время ни один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями по установлению порядка государственного опознавания не наделен", - уточнили в военном ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2006
Игра в санкции
22.08.2006
ВВС России и Белоруссии подготовили документы по созданию единой региональной системы ПВО двух стран
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Новая зенитная система С-400 "Триумф" будет оснащаться новыми ракетами
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву