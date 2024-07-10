МО будет регламентировать применение боевой системы "свой-чужой" в России

В ведомстве отмечают, что в ходе отражения агрессии против России должна решаться задача определения государственной принадлежности обнаруженных объектов, как Вооруженных сил РФ, так и других войск, воинских формирований и органов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны (МО) РФ предлагает себя в качестве исполнительного органа, который будет устанавливать порядок боевого применения системы государственного опознавания ("свой-чужой") в России. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указа президента РФ.

"Предлагается наделить МО РФ компетенцией на установление порядка применения систем и средств государственного опознавания в РФ <...> и дополнить Положение о Минобороны России новым подпунктом в редакции: "устанавливает порядок боевого применения и обеспечения безопасности применения в РФ систем государственного опознавания и средств опознавания", - говорится в проекте указа, подготовленного российским военным ведомством.

В Минобороны отмечают, что в ходе отражения агрессии против России должна решаться задача определения государственной принадлежности обнаруженных объектов, как Вооруженных сил Российской Федерации, так и других войск, воинских формирований и органов. "Вместе с тем в настоящее время ни один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями по установлению порядка государственного опознавания не наделен", - уточнили в военном ведомстве.