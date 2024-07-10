Войти
Военное обозрение

На учениях НАТО отрабатывает зенитную блокаду Калининградской области

439
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время НАТО проводит учения BALTCON24. Войска и техника альянса высадились в порту Клайпеды, после чего были переброшены на авиабазу в Шауляе в Литве, откуда будут выполнять свои задачи.

Основная роль в этих маневрах отводится зенитному ракетному комплексу большой дальности Patriot, прибывшему из Нидерландов.

В Литве размещается голландская система Patriot в качестве сдерживающего фактора потенциальных воздушных угроз вблизи Калининградского эксклава России

- отмечается в издании Army Recognition.

Как пояснили в Минобороны Литвы, с прибытием ЗРК Patriot из Нидерландов начало отрабатываться размещение данных комплексов на территории страны на ротационной основе. Со своей стороны отметим, что Амстердам на днях заявил о скорой передаче ВСУ отдельных систем ЗРК, так что вполне возможно, что из Литвы Patriot последует сразу на Украину, а на его место придут средства ПВО из другого государства ЕС.

Калининград – это российский анклав, загнанный в угол европейской блокадой

- указывалось ранее в издании Le Monde.

Кроме участия в учениях голландского Patriot, в них задействованы батальон ПВО ВВС Литвы с ЗРК средней дальности NASAMS, испанские и португальские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также Центр управления воздушными операциями ВС Литвы и боевая авиация страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
23.10.2023
Реакция ФРГ и Франции на СВО: невиданный рост общих проектов вооружений
11.08.2023
Армии Бенилюкса защищаться не способны
03.02.2023
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
02.09.2022
"Много денег, мало выгоды". Берлин придумал, как "победить Москву"
18.07.2022
Америке не с руки защищать богатую Европу от России
17.06.2019
У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:49
  • 2573
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 12:39
  • 23
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 11:00
  • 4
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых
  • 09.07 10:31
  • 0
«Кругосветка» Орбана
  • 09.07 09:54
  • 1
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 09.07 08:01
  • 4
Западные комплектующие вместо российской модели: Индия представила легкий танк Zorawar
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву