На учениях НАТО отрабатывает зенитную блокаду Калининградской области

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время НАТО проводит учения BALTCON24. Войска и техника альянса высадились в порту Клайпеды, после чего были переброшены на авиабазу в Шауляе в Литве, откуда будут выполнять свои задачи.

Основная роль в этих маневрах отводится зенитному ракетному комплексу большой дальности Patriot, прибывшему из Нидерландов.

В Литве размещается голландская система Patriot в качестве сдерживающего фактора потенциальных воздушных угроз вблизи Калининградского эксклава России

- отмечается в издании Army Recognition.

Как пояснили в Минобороны Литвы, с прибытием ЗРК Patriot из Нидерландов начало отрабатываться размещение данных комплексов на территории страны на ротационной основе. Со своей стороны отметим, что Амстердам на днях заявил о скорой передаче ВСУ отдельных систем ЗРК, так что вполне возможно, что из Литвы Patriot последует сразу на Украину, а на его место придут средства ПВО из другого государства ЕС.

Калининград – это российский анклав, загнанный в угол европейской блокадой

- указывалось ранее в издании Le Monde.

Кроме участия в учениях голландского Patriot, в них задействованы батальон ПВО ВВС Литвы с ЗРК средней дальности NASAMS, испанские и португальские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также Центр управления воздушными операциями ВС Литвы и боевая авиация страны.